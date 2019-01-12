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    «Нью-Джерси» должен прервать серию поражений в игре с «Филадельфией»

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Филадельфия Флайерз
    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Филадельфия»
    Иван Проворов, «Филадельфия»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Филадельфия».
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    «Нью-Джерси»

    В прошлом матче «Нью-Джерси» дома уступил «Торонто» (2:4) — это третье поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах. Как следствие — предпоследнее место в Столичном дивизионе и уже 13 очков отставания от зоны плей-офф Востока.

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    По шайбе в ворота «Торонто» забросили нападающие Брайан Бойл и Блэйк Коулмэн. Лидерами команды являются вратарь Кит Кинкейд, защитник Дэймон Сиверсон, нападающие Нико Хишер, Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, а также травмированные Маркус Йохансон и Тейлор Холл. Их отсутствие сильно ослабляет команду. Также в лазарете голкипер Кори Шнайдер и нападающий Джои Андерсон.

    За последнее время командная статистика «Нью-Джерси» обрушилась вниз вместе с результатами, но все же по игре в меньшинстве «Дэвилз» занимают второе место в НХЛ, показывая 85,4% надежности. Атака чуть ниже средней, а проблемной у «Нью-Джерси» является оборона в целом — в среднем 3,35 пропущенных шайб за матч (26-е место).

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» дома, наконец-то, прервала серию из восьми поражений подряд, одолев такой же кризисный «Даллас» (2:1). Но в целом «Флаерз» занимают последнее место в Столичном дивизионе и предпоследнее в НХЛ.

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    В игре с «Далласом» хорошо сыграл голкипер Картер Харт, отразив 37 из 38 бросков с втор. При том, что три основных вратаря «Флаерз» травмированы — Брайан Эллиотт, Михал Нойвирт и Энтони Столарс. Лидеры атаки Джеймс ван Римсдайк и Трэвис Конечны забросили по шайбе, а Римсдайк еще и отдал передачу.

    Также среди лидеров отметим защитника Шейна Гостисбихира, нападающих Клода Жиру, Якуба Ворачека, Шона Кутюрье, Уэйна Симмондса и Нолана Патрика. Российский защитник Иван Проворов очков в игре не набирал. Кроме трех вратарей травмированы защитник Эндрю Макдоналд и нападающий Корбан Найт.

    По всем показателям «Филадельфия» занимает места в конце списка клубов НХЛ — плохая атака, ужасная оборона и такие же спецбригады. Только на вбрасываниях «Летчик» короли — 56,6%.

    Прогноз

    Соперники сыграли друг с другом два матча (оба на льду «Филадельфии»), обменявшись победами — 5:2 в пользу «Флаерз» и 3:0 в пользу «Дэвилз». Обе команды сейчас явно не в форме, но мы рискнем с прогнозом на победу «Нью-Джерси» в матче с коэффициентом 1,78. 0

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    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Нью-Джерси Дэвилз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 21:00 мск.
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