«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 9 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 9 января 2019 года челябинский «Трактор» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Ак Барс».

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» дома уступил «Автомобилисту» (0:2) — это третье поражение челябинцев в последних четырех играх, и они занимают 8-е место на Востоке, опережая на два очка «Кунь Лунь», но отставая на восемь от «Торпедо».

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Выделить в игре с «Авто» в составе «Трактора» некого, но в целом лидерами команды являются вратарь Василий Демченко, защитник Ник Бэйлен, нападающие Райан Стоа, Виталий Кравцов и травмированный Антон Глинкин. В лазарете также защитники Никита Никитин, Александр Шинин, нападающие Игорь Полыгалов и Рихард Гюнге.

«Трактор» в основном демонстрирует слабую командную статистику, за исключением игры в меньшинстве — здесь челябинцы среди лидеров КХЛ с надежностью в 84,9% (6-й показатель). А вот результативность атаки третья худшая в Лиге — лишь 1,80 заброшенных шайб в среднем за матч.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде неожиданно уступил «Витязю» (1:2), прервав серию из трех побед подряд. Впрочем, на выезде казанцы проиграли уже четыре игры кряду, и сейчас отстают от лидера Востока «Автомобилиста» уже на пять очков, сыграв на три матча больше.

Единственную шайбу в игре с «Витязем» забросил один из ключевых нападающих Станислав Галиев. Лидерами команды являются защитник Пол Постма, нападающие Джастин Азеведо, Данис Зарипов, Владимир Ткачев, Иржи Секач, Артем Лукоянов и травмированный сейчас Антон Ландер. В лазарете также форвард Федор Малыхин.

По большинству показателей «Ак Барс» находится в районе топ-10 команд КХЛ, включая результативность атаки, надежность обороны и игру в меньшинстве. Но есть проблемы с реализацией большинства — всего 13,9% и 20-й показатель.

Прогноз

Соперники сыграли дважды в сезоне, и оба раза (дома и на выезде) сильнее был «Ак Барс» — 3:0 и 5:3. Но в последних играх на чужом льду казанцы уступили четыре раза подряд, так что вряд ли от подопечных Зинетулы Билялетдинова стоит ждать искрометной игры, а «Трактор» в принципе не забивная команда — прогнозируем поздний гол с 12-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,93. 0