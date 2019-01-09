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    «Питтсбург» Малкина должен обыграть «Флориду» Дадонова

    «Питтсбург» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 января 2019 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Флорида Пантерз
    Прогноз на «Питтсбург» — «Флорида»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Флорида».
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    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» дома проиграл одному из аутсайдеров сезона «Чикаго» (3:5), прервав серию из восьми подряд побед. Судя по всему, у «Пингвинз» просто непереносимость «Блэкхокс», так как это уже второе поражение от них в двух матчах. «Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, отставая на два очка от «Вашингтона».

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    Одна из причин поражения от «Чикаго» — вратарь-дублер Кэйси Де Смит, пропустивший четыре шайбы с 30 бросков (пятая влетела в пустые ворота). Хотя «Питтсбург» вел в счете 2:0, но шайб Джейка Гюнтцеля, Патрика Хорнквиста и Дерека Брассара не хватило для победы. Российский форвард Евгений Малкин отдал результативную передачу. Среди лидеров также защитник Крис Летанг, нападающие Фил Кессел, Сидни Кросби. Травмирован защитник Джастин Шульц.

    Сильные результаты в последних матчах привели к резкому улучшению показателей командной статистики «Пингвинз» — по игре в атаке и спецбригадах «Питтсбург» входят в топ-5 сильнейших клубов НХЛ. Оборона и вратарская линия чуть слабее — в среднем 2,86 пропущенных шайб за матч и 13-е место.

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» дома в овертайме уступила «Коламбусу» (3:4), проиграв второй матч подряд, хотя до этого «Пантерз» выиграли четыре матча из пяти. «Флорида» занимает 6-е место в Атлантическом дивизионе, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

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    В игре против «Коламбуса» по шайбе забросили защитник Аарон Экблад, нападающие Майк Хоффман и Джонатан Юбердо, два ассиста на счету защитника Кита Яндла. Российский лидер атак Евгений Дадонов очков не набирал, среди ведущих игроков — защитник Майкл Мэтсон и нападающий Александр Барков. Травмированы три важных игрока атаки — Ник Бьюгстад, Винсент Трочек и Дерек Маккензи.

    У «Флориды» очень приличная линия атаки — в среднем 3,20 заброшенных шайб за матч (10-й результат) и 27,8% реализации большинства (3-й). Но зато у «Пантерз» одна их худших оборон в НХЛ — в среднем 3,47 пропущенных шайб за матч и 4-й худший показатель.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне, но мы рискнем с прогнозом на победу «Питтсбурга» в основное время с коэффициентом 1,86. Если не считать казуса с неудобным «Чикаго», «Пингвинз» сейчас явно не подьеме. К тому же в этот раз ворота должен защищать Мэтт Мюррей. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 января 2019 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча — 03:00 мск.
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