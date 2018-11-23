«Филадельфия» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 ноября 2018 года «Филадельфия Флаерз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Рейнджерс».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» дома устроила перестрелку с «Тампой-Бэй», но проиграл в овертайме (5:6), потерпев свое третье поражение подряд. Из-за неудач в последних играх «Флаерс» опустились на 6-е место в Столичном дивизионе, а перед домашней игрой с «Рейнджерс» их также ждет визит в гости к «Баффало».

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В игре с «Тампой» очень слабо сыграл вратарь Кэлвин Пикар, пропустив шесть шайб с 26 бросков, но Брайан Эллиотт и Михал Нойвирт травмированы, так что выбирать не приходится. Зато дублем выстрелил Трэвис Конечны, гол и две передачи у Джеймса Ван Римсдайка, гол+пас на счету Шона Кутюрье. Также отметим шайбу Уэйна Симмондса и ассистентский дубль Клода Жиру. Как видим, все лидеры набирают очки.

Российский защитник Иван Проворов провел на льду почти 25 минут, и обладает самым большим средним игровым временем в команде, но не набирает очки три матча подряд. В списке травмированных, кроме выше названных вратарей, нападающие Михаэль Раффль и Корбан Найт.

«Филадельфия» — абсолютно лучшая команда НХЛ по игре на точке вбрасываний (55,2%), но этот показатель, как показывает практика, в последнее время влияния на результат не оказывает. Зато оказывает слабая атака и едва ли не худшая во всей НХЛ оборона с показателем в 3,55 пропущенных шайб в среднем за матч (третье место с конца), и 68,6% надежности в меньшинстве (второе худшее).

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» дома дожали «Даллас» (2:1), одержав свою вторую победу подряд и восьмую в последних десяти поединках. Более того, лишь раз за десять матчей клуб из Нью-Йорка не набрал очки. В итоге, после неудач на старте сезона, сейчас «Рейнджерс» взлетели уже на второе место в Столичном дивизионе, уступая лишь «Коламбусу».

В игре с «Далласом» хорошо отыграл вратарь Джоэль Лундквист, но по его владениям соперник нанес лишь 17 бросков. По шайбе себе в актив записали нападающие Филип Хытил и Джимми Веси. Российский нападающий Владислав Наместников очков не набрал, но в последних пяти поединках на его счету 3 (1+2) балла. Еще один россиянин Павел Бучневич находится в лазарете, также как защитник Адам Макквейд и один из ведущих форвардов Матс Зукарелло.

Статистические результаты «Рейнджерс» не намного лучше, чем у «Филадельфии». Разве что в большинстве команда из Нью-Йорка показывает 15-й результат в Лиге (20,3% реализации), да пропускает поменьше будущего соперника — в среднем 3,10 шайб за матч (18-е место).

Прогноз

Букмекеры уверены, что нас ждет результативный поединок, а мы в свою очередь предлагаем рискнуть с прогнозом на победу «Филадельфии» в основное время с коэффициентом 2,07. «Флаерз» неплохо играли против «Тампы» и если бы не вратарь, вполне могли рассчитывать на успех. 0