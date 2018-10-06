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    «Йокерит» против СКА. Кто победит в битве лидеров Запада?

    «Йокерит» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 октября

    КХЛ СКА Йокерит
    Прогноз на «Йокерит» — СКА
    Сакари Маннинен
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 октября финский «Йокерит» примет питерский СКА. Начало матча — 16:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.

    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» дома обыграл «Сочи» (4:2), одержав свою вторую победу подряд после двух кряду поражений, которые лишили финнов первого место в Западной конференции. В целом в десяти последних матчах команда из Хельсинки одержала семь побед, и лишь раз не набрала очков.

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    Героем встречи с «Сочи» стал нападающий «Йокерита» Йессе Йоэнсуу, оформивший первый в сезоне хет-трик. Кроме него в команде нужно выделить форвардов Сакари Маннинена, Пекку Йормакку и Никласа Йенсена, а также защитника Сами Леписто. Травмированных в составе нет.

    Статистически «Йокерит» выглядит сильнее соперника. У финнов почти нет слабых мест, если не считать не самую стабильную вратарскую линию, но это скорее индивидуальные показатели. В командных все близко к идеалу — лучшее в КХЛ большинство (37,5% реализации), третье меньшинство (87,2% надежности), вторая в лиге атака (в среднем 3,92 шайбы за матч) и пятая надежность обороны (в среднем 2 шайбы за матч).

    СКА

    СКА в прошлом поединке также встречался «Сочи» и также победил с разницей в две шайбы (3:1), но на выезде. Это вторая победа армейцев подряд и девятая в последних десяти матчах, тогда как серия поединков с очками у СКА достигла уже десяти игр. На данный момент питерцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, но опережают ЦСКА и «Йокерит» всего на одно очко, притом что у финнов на одну игру меньше.

    В игре с «Сочи» гол+пас оформил лучший бомбардир команды Никита Гусев, по голу себе в актив записали Александр Барабанов и Алексей Бывальцев, очередное очко положил себе в копилку самый результативный защитник СКА Патрик Херсли. Очередной сильный матч провел Игорь Шестеркин, который отражает в среднем 96,58% бросков в матчах при коэффициенте надежности 0,83 — фантастические показатели! Список травмированных пуст.

    Если брать сугубо равные составы, СКА найдется мало равных команд в КХЛ — мощная атака (в среднем 3,54 шайбы за матч и 4-е место), надежная оборона (в среднем лишь 1,38 шайбы за игру и 3-й результат). Но слабое место армейцев — это спецбригады, которые не входят даже в топ-10 в КХЛ.

    Прогноз

    1.72
  • Прогноз: Победа СКА в матче
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    • «Йокерит» играет дома и судя по командной статистике обладает определенным преимуществом над СКА. Но в последних играх финны добывают победы не так уж легко, а вот СКА набрал приличный ход. Так что рискнем поставить на победу СКА в матче с коэффициентом 1,72. 0

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    Прогноз на «Йокерит» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 октября финский «Йокерит» примет питерский СКА. Начало матча — 16:00 мск.
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