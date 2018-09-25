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    «Йокерит» должен спокойно обыграть рижское «Динамо»

    «Динамо Рига» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 25 сентября

    КХЛ Динамо Рига Йокерит
    Прогноз на «Динамо Рига» — «Йокерит»
    Микелис Редлихс
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 25 сентября рижское «Динамо» примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Рига» — «Йокерит».
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    «Динамо Рига»

    В прошлом поединке «Динамо» проиграло дома «Спартаку» (1:3), потерпев свое второе поражение в трех последних играх. Более того, после удачного старта сезона с четырьмя победами в шести поединках, рижане не могут выиграть в основное время три игры кряду. Но впереди у латвийского клуба еще три домашних поединка.

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    Залогом успеха «Динамо» на старте сезона стала удачная летняя селекция — шведский нападающий Линус Виделль, финский форвард Матиас Муттунен и канадский защитник Мэттью Майоне на троих набрали уже 24 пункта — почти половину всех очков команды. Кроме того, тянут рижан ее местные лидеры — нападающие Лаурис Дарзиньш и Микелис Редлихс. Травмированы и не помогут команде в Хельсинки защитник Увис Балинскис и нападающий Гинтс Мейя.

    Рижское «Динамо» не обладает слишком звездным составом, а результат делают выбранные исполнители. Главная сила команды — в ее сбалансированности, дисциплине и игре спецбригад, которые у латвийцев не сильнейшие, но вполне добротные (29,4% реализации большинства и 82,9% нейтрализации меньшинства).

    В обороне «Динамо» тоже играет неплохо, пропуская в среднем две шайбы за игру (7-й результат), а вот атака хромает — всего 2,62 заброшенные шайбы за матч и 16-е место.

    «Йокерит»

    В прошлом поединке «Йокерит» дома уступил лидеру турнирной таблицы «Автомобилисту» (0:3), прервав серию из трех побед подряд и впервые за восемь матчей не набрав очки. В любом случае финский клуб сохранил лидерство в Западной конференции, и теперь имеет все шансы разжиться очками в Риге и Братиславе.

    В отсутствии травмированного защитника Йеспера Йенсена лидерство в линии обороны взял на себя Сами Леписто, в атаке блещут Никлас Йенсен, Пекка Йормакка и еще ряд исполнителей. «Йокерит» отличается ровным и глубоким ростером, где почти нет слабых позиций. Разве что вратарь Райан Запольски не всегда стабилен, но с ролью бэкапа неплохо справляется Янис Калниньш.

    Сила «Йокерита» не только в глубине ростера, но и в сильной атаке. Финны забрасывают в среднем 4,11 шайб за матч — это лучший результат в КХЛ, а в большинстве реализуют 36,4% своих попыток (2-е место). В обороне результаты скромнее, но тоже хорошие — 1,89 пропущенных шайб за матч (6-е место) и 89,7% нейтрализации меньшинства (4-й результат).

    Прогноз

    «Динамо» играет дома, и на своей площадке представляет вполне реальную угрозу для большинства команд КХЛ. И все же «Йокерит» выглядит гораздо предпочтительнее, к тому же не даст сопернику использовать свое любимое оружие — форчекинг, ведь финны сами любят играть плотно.

    Рекомендуем ставку на победу «Йокерита» в основное время с коэффициентом 2,00. 0

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