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    Одержит ли СКА свою первую сухую победу в сезоне?

    СКА — «Спартак». Прогноз и ставки на матч КХЛ 14 сентября

    КХЛ СКА Спартак
    Прогноз на СКА — «Спартак»
    Игорь Шарыченков
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 14 сентября питерский СКА примет московский «Спартак». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Спартак».
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    СКА

    В прошлом матче СКА на домашнем льду в овертайме сумел дожать финский «Йокерит» (4:3), одержав свою вторую победу после двух подряд поражений. В общей сложности в пяти матчах армейцы взяли три победы, что не является хорошим результатом для команды такого уровня.

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    В лазарете СКА на данный момент находится лишь Наиль Якупов, но это серьезная потеря для команды. В двух матчах форвард набрал 2 (1+1) очка. Ожидается, что Якупов может сыграть уже в игре против «Спартака», а пока среди лучших бомбардиров команды знакомые лица — Никита Гусев, Патрик Херсли, Павел Дацюк, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Виктор Тихонов. Правда, есть вопросы к вратарской линии, где молодой Игорь Шестеркин пока выиграет борьбу у номинально первого номера Магнуса Хеллберга.

    СКА не лучшим образом начал сезон, что может объяснятся отьездом за океан нескольких лидеров, среди которых главной потерей стал, конечно же, Илья Ковальчук. Не лучшим образом выглядят вратари и оборона. Это оставляет соперникам шансы на очки в матчах с грандом.

    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» на выезде уступил минскому «Динамо» (1:3), потерпев свое второе поражение в трех последних матчах. После успешного старта с двух побед москвичи немного забуксовали, но после выезда в Санкт-Петербург их ждут два домашних поединка с «Автомобилистом» и «Трактором».

    Главный вопрос «Спартака» — борьба Никиты Беспалова и Юлиуса Гудачека за звание первого номера команды. Оба вратаря демонстрируют стабильно хороший уровень, но неопределенность с основным голкипером может вносить некоторую нервозность в игру команды. Лучший бомбардир москвичей на данный момент — нападающий Александр Хохлачев, у которого 5 (2+3) очков. По три балла у защитника Андрея Кутейкина и нападающего Робина Ганцля, у остальных игроков по два очка и меньше.

    Травмированных в составе «Спартака» нет, но проблема москвичей лежит в иной плоскости — слабая результативность нападения в последних играх. Лишь пять шайб в трех последних матчах после девяти голов в первых двух. Также в трех играх «Спартак» забросил всего одну шайбу в большинстве.

    Прогноз

    В победе СКА букмекеры почти не сомневаются, а мы советуем присмотреться к возможной сухой победе армейцев. «Спартак» явно растерял атакующий пыл, а вот СКА, рано или поздно, с их составом, должен выдать матч без пропущенных голов. Рекомендуем ставку на то, что одна из команд в этом матче не забросит шайб с коэффициентом 4,50. 0

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