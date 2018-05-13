Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 13 мая

Швейцария

В прошлом матче Швейцария оказала достойное сопротивление сборной России (3:4), но все же не смогла зацепиться за очки, которые ей очень нужны в борьбе за выход в плей-офф – на пятки наступает Словакия.

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Как всегда активным в составе сборной Швейцарии был Нино Нидеррайтер из «Миннесоты», но наиболее результативно против России сыграл другой НХЛовец – форвард «Колорадо» Свен Андригетто, у которого гол+пас. Также очень хорошо выглядит нападающий «Давоса» Энцо Корви.

Несмотря на хорошую и результативную игру в атаке, Швейцария не может похвастаться надежной обороной, которая допускает постоянные ошибки. И даже Рето Берра, проводящий вполне хороший турнир, не всегда успевает страховать партнеров.

Швеция

В прошлом матче Швеция лишь в овертайме дожала неуступчивую сборную Словакии (4:3), потеряв одно очко. До этого шведы взяли четыре победы в основное время. В любом случае Тре-Крунур сохранили лидерство в группе. Игра со Швейцарией станет генеральной репетицией перед битвой с Россией за первое место.

Не лучший матч провел резервный вратарь Швеции Магнус Хеллберг из «Кунь Луня», пропустивший три шайбы. С другой стороны, шайбы у шведов забросили все четыре пятерки – Мика Зибанеджад, Якоб Де ла Роз, Густав Нюквист и Деннис Эверберг. Две передачи на счету защитника Джона Клингберга. Кроме того, состав команды в ближайшее время пополнят еще четыре игрока из НХЛ – Патрик Хорнквист («Питтсбург»), Маттиас Экхольм, Филип Форсберг и Виктор Арвидссон (все – «Нэшвилл»). Но в игре со Швейцарией сыграет только Арвидссон.

Несмотря на звездный состав, показатели статистики у Швеции не наилучшие. Хотя у шведов хороший баланс спецбригад и сильная атака, но есть проблемы с игрой в обороне.

Прогноз

1,725ТБ 4,5

Швейцария выложилась на максимуме в игре с Россией. И хотя Швеция тоже потеряла немало сил и нервов в игре со Словакией, все же резервов у этой команды гораздо больше. Если учесть слабую игру Швейцарии в обороне, можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,725.

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