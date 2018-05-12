Канада — Финляндия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 12 мая

Канада

В прошлом матче Канада без проблем разобралась с Норвегией (5:0), одержав свою третью подряд победу на чемпионате мира с общим счетом 22:1. Соперниками канадцев также были Дания и Южная Корея. А единственное поражение канадцы потерпели в первом матче от сборной США в серии буллитов (4:5).

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Главная звезда команды – лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», на счету которого уже 10 (4+6) очков. Но и в целом атака канадцев одна из сильнейших на турнире – сразу восемь хоккеистов набрали по четыре и более очков в четырех играх.

При этом слабым местом являются вратари, а Дарси Кюмпер из «Аризоны» сыграл лишь один полный матч на турнире против сборной США. Сейчас первым номером является Кертис Макэлхинни из «Торонто». У Канады также хорошая оборона и уже традиционно сильные спецбригады.

Финляндия

В прошлом матче Финляндия неожиданно проиграла Дании (2:3), но нужно учитывать, что как раз перед этим поединком датчан усилили еще пару человек из НХЛ, плюс Дания играет в родных стенах. До этого в трех поединках финны уничтожили Норвегию (7:0), Латвию (8:1) и Южную Корею (8:1).

Главной силой сборной является трио форвардов – Себастьян Ахо, Теуво Терравайнен и Миккаэль Гранлунд. Трое представителей НХЛ набрали уже 29 очков. Но гораздо бОльшего ждут и от других нападающих из НХЛ – Каспери Капанена и Микки Рантанена.

Финляндия сильна своей атакующей линией, а Себастьян Ахо на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата мира. Но у команды есть проблемы в обороне.

Прогноз

1,74Победа Канады в основное время

Финляндия еще не сталкивалась с серьезными сборными, но первый более-менее опасный соперник в лице Дании показал все проблемы финнов в защите. Поэтому рекомендуем ставку на победу Канады в основное время с коэффициентом 1,74.

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