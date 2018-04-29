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    «Вашингтон» может сравнять счет в серии с «Питтсбургом»

    «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    Getty images
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 29 апреля «Вашингтон Кэпиталз» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча – 22:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Питтсбург».

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» снова неудачно начал серию, проиграв дома «Питтсбургу» (2:3). Напомним, в первом раунде плей-офф «Кэпиталз» вовсе проиграли два домашних матчах «Коламбусу», но затем взяли четыре подряд победы.

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    Все три российских игрока «Вашингтона» приняли участие в двух голах команды. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по шайбе, а защитник Дмитрий Орлов отдал результативную передачу. На счету Овечкина кроме шайбы также один ассист, и два очка за две передачи набрал нападающий Том Уилсон.

    «Вашингтон» вел в счете 2:0 после двух периодов, но в начале третьего пропустил три шайбы менее чем за пять минут. Потеря концентрации стоила команде победы. Но в целом почти по всем показателям «Столичные» были сильнее соперника.

    «Питтсбург»

    «Питтсбург» проигрывал по ходу матча 0:2, но сумел вырвать важнейшую победу на выезде. «Пингвинз» выполнили свою задачу-минимум, и теперь наверняка попробуют сыграть более осторожно во втором матче.

    Ближайшие события

    Результат матча с «Вашингтоном» сделала первая тройка «Питтсбурга». Джейк Гюнтцель принял участие во всех трех шайбах (гол и две передачи), а Сидни Кросби и Патрик Хорнквист набрали по два (1+1) очка. Хороший матч выдал голкипер Мэтт Мюррей, который отразил 32 из 34 бросков в створ. Российский нападающий Евгений Малкин не принимал участие в матче из-за травмы, также как и Карл Хагелин.

    «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» почти по всем показателям, кроме блокированных бросков. Но у «Пингвинз» снова выстрелила первая тройка, сделавшая результат в нужный момент. Эффективность линии нападения у «Питтсбурга» явно выше.

    Прогноз

    1,82Победа «Вашингтона» в матче

    «Вашингтон» проиграл, но оставил хорошее впечатление. К тому же «Питтсбург» не может похвастаться стабильностью, так что рекомендуем ставку на победу «Вашингтона» во втором матче с коэффициентом 1,82.

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