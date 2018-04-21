Россия — Финляндия. Прогноз и ставки на матч Евротура 21 апреля

Россия

В прошлом матче Россия уступила Швеции (1:2), потерпев свое первое поражение в первом матче во главе с Ильей Воробьевым в качестве «и.о.» главного тренера. А заодно первое поражение в первом матче сборной в Ярославле. Игра с Финляндией состоится уже в Чехии, в городе Пардубице.

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Единственную шайбу нашей сборной в игре со Швецией забросил нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, реализовав большинство. Но в целом первая тройка России с центром Алексеем Бывальцевым из «Амура» выглядела не совсем привычно. Наверняка перед игрой с Финляндией тренерский штаб сделает изменения в составе. Не исключено, что больше игрового времени получит также Илья Михеев, который был 13-м нападающим.

В игре со Швецией России не удалось реализовать свои моменты, хотя в целом по воротам соперника наша команда нанесла 36 бросков. Кроме того, россияне слишком много удалялись. Но стоит отметить тот факт, что удалось реализовать одну из трех попыток в большинстве.

Финляндия

Также как Россия, Финляндия уступила в первом матче чешских игр сборной Чехии (1:3). Теперь у Суоми есть шанс реабилитироваться в игре с Россией, но нужно учитывать, что уже завтра финнов ждет принципиальная встреча со Швецией.

Финляндия также проверяет ближайший резерв в рамках Евротура. Единственный игрок из-за океана в сборной – защитник фарм-клуба «Далласа» Юлиус Хонка. Единственную шайбу забросил представитель финской «Ювяскюли» Антти Суомела, а ворота защищал голкипер шведского «Эребру» Эеро Кильпелайнен.

В первой игре турнира Финляндию также подвела реализация моментов, плюс у соперника хорошо сыграл вратарь. При этом финны дважды пропустили в меньшинстве, а последнюю третью шайбу соперник отправил уже в пустые ворота.

Прогноз

2,29ТМ 4,5

Если учесть скромную результативность команд в первых матчах, экспериментальные составы, а также защитную модель игры Финляндии, можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,29.

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