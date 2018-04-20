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    «Торонто» может сравнять счет в серии с «Бостоном»

    «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Бостон Брюинз
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    Никита Зайцев
    Никита Зайцев
    Toronto Star
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 20 апреля «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Бостон Брюинз». Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Бостон».

    «Торонто»

    После двух унизительных поражений в Бостоне, «Торонто» сумел обыграть «Брюинз» на своем льду (4:2). «Мэйпл Лифс» размочили счет в серии и теперь постараются его сравнять. В случае поражения «Торонто» окажется в шаге от вылета.

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    Впервые за три матча отличился голом лидер атак команды Остон Мэттьюз, забросив победную шайбу. Дубль оформил опытный Патрик Марло, по две результативные передачи у защитника Моргана Райли и форварда Митча Марнера. Также хороший матч провел голкипер Фредерик Андересен, отразивший 40 из 42 бросков в створ. При этом из-за дисквалификации не играл нападающий Назем Кадри, травмирован форвард Лео Комаров. Российский защитник Никита Зайцев провел на льду чуть менее 23 минут, и закончил матч с полезностью «-1».

    «Торонто» снова позволял «Бостону» достаточно много в своей зоне, но в это раз хорошо сыграл Андерсен и, наконец, прорвало линию атаки «Мэйпл Лифс». К тому же команда реализовала большинство и не пропустила в меньшинстве. В целом, «Торонто» сыграл более зрело.

    «Бостон»

    «Бостон» дома и в гостях – это разные команды. Хотя «Брюинз» снова выглядели неплохо в атаке, но все же не сумели продлить победную серию и поставить «Торонто» на грань вылета из плей-офф. Теперь главная задача «Медведей» не допустить, чтобы «Лифс» сравняли счет в серии.

    Ближайшие события

    Впервые за две игры не набрал очков герой первых двух матчей нападающий Давид Пастрнак. Более того, вся первая тройка команда, рвавшая в домашних играх, промолчала. Заброшенной шайбой отличились лишь защитник Здено Хара и нападающий третьего звена Адам Маквэйд. Не лучшим образом сыграл голкипер Туукка Раск, пропустивший четыре гола с 30 бросков. Российский вратарь Антон Худобин участия в игре снова не принимал.

    «Бостон» продолжает играть активно в атаке — команда нанесла по воротам соперника 42 броска. Но в этот раз «Бостон» не смог закрыть лидеров нападения «Торонто». В целом, «Брюинз» продолжают играть мощно и активно, но матчи в Канаде имеют свою специфику.

    Прогноз

    1,95Победа «Торонто» в матче

    Второй домашний матч «Торонто», по сути, последний шанс команды выровнять положение в серии не только по счету, но и по шансам пройти дальше. Поражение поставит «Лифс» на грань вылета из плей-офф, а кроме того «Бостон» имеет более высокий посев и преимущество родной площадки. Учитывая, что это поединки в Канаде, рискнем поставить на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 1,95.

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