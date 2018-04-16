«Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля

«Вашингтон»

В первом матче серии «Вашингтон» на своем льду потерпел достаточно неожиданное поражение от «Коламбуса» в овертайме (3:4). Таким образом «Кэпиталз» поставили себя в не очень удобное положение. Второе подряд домашнее поражение грозит серьезными последствиями.

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Одним из героев матча стал российский нападающий Евгений Кузнецов, который оформил дубль. Ему дважды ассистировал Никлас Бэкстрем, а защитник Джон Карлсон вовсе поучаствовал во всех трех голах «Кэпиталз», отдав три результативные передачи. При этом Александр Овечкин провел на льду почти 26 минут, но очков не набрал. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 29 минут, и завершил поединок с полезностью «-1». В списке травмированных остаются Защитник Михал Кемпны и нападающий Джей Бигл.

«Вашингтон» показал вполне результативную игру и реализовал два большинства, подтвердив реноме атакующей команды. При этом «Кэпиталз» провалили игру у своих ворот и игру в меньшинстве, хотя «Коламбус» не назовешь атакующей командой.

«Коламбус»

«Коламбус» сумел удачно стартовать в плей-офф, одержав важную выездную победу над «Вашингтоном». По сути «Блу Джекетс» уже выполнили программу-минимум, и теперь могут замахнуться на вторую победу, которая существенно повысит их шансы на общую победу в серии.

Наряду с Кузнецовым в «Вашингтоне», у «Коламбуса» лучшим игроком матча также стал россиянин Артемий Панарин, который набрал 3 (2+1) очка за матч, оформив дубль, и в том числе забросив победную шайбу в овертайме. Российский вратарь Сергей Бобровский провел не самый выдающийся матч, но добыл победу, отразив 27 из 30 бросков в створ. Гол+пас на счету Томаша Ванека, две передачи оформил Пьерр-Люк Дюбуа. В списке травмированных нападающие Александр Веннберг и Лукаш Седлак.

«Коламбус» сыграл совсем не в своем стиле. Команда, обладающая одной из лучших оборон и вратарей в НХЛ в регулярном чемпионате, и показывавшая слабую игру в атаке, сумела забросить четыре шайбы на чужом льду, реализовать два большинства, и при этом также дважды сама пропустить в меньшинстве и в целом три шайбы. Нетипичный стиль для «Блу Джекетс», но результат был достигнут.

Прогноз

1,664Победа «Вашингтона» в матче

«Вашингтон» не лучшим образом начал серию, но в целом остается фаворитом серии. Проиграть два матч на своем льду в статусе сильнейшей команды дивизиона, это слишком для «Кэпиталз». Так что можно присмотреться к ставке на победу «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,664.

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