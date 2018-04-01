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    «Аризона» и «Сент-Луис» не должны забросить много шайб

    «Аризона» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

    НХЛ Аризона Койотс Сент-Луис Блюз
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    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля «Аризона Койотис» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Сент-Луис».

    «Аризона»

    В прошлом матче «Аризона» на выезде уступила «Лос-Анджелесу» (2:4), прервав серию из двух побед подряд. И в целом один из аутсайдеров НХЛ выдает весьма неплохие результаты в последнее время – четыре победы в семи последних матчах.

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    «Аризона» занимает последнее место в Западной конференции, отставая от «Ванкувера» на два очка. Практически с самого начала сезона «Койотис» не претендуют на плей-офф и ждут драфта юниоров. В списке травмированных защитники Джейсон Демерс и Никлас Хьяльмарссон.

    Понятно, что «Аризона» как один из аутсайдеров Лиги не может похвастаться хорошей статистикой. Но хуже всего обстоят дела с линией атаки – всего 2,47 заброшенные шайбы за матч и предпоследнее место в лиге. Хуже – только «Баффало».

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома в овертайме дожал «Сан-Хосе» (3:2), одержав свою шестую победу подряд. При этом четыре из них «Блюз» добыли в овертаймах или по буллитам. Однако перед игрой с «Аризоной» команду также ждет тяжелый выезд к «Вегасу».

    Ближайшие события

    «Сент-Луис» продолжает бороться за плей-офф, занимая с 91 очком 7-е место в Западной конференции. Главные конкуренты «Блюз» — это «Анахайм» (91 очко) и «Колорадо» (90). Так что любые баллы для «Блюз» сейчас на вес золота. В лазарете кроме российского нападающего Никиты Сошникова также защитники Джей Боумистер и Карл Гунарссон. Российский нападающий Владимир Тарасенко в трех последних матчах забросил четыре шайбы, форвард Иван Барбашев не набирает очки семь поединков кряду.

    «Сент-Луис» уповает на оборону, пропуская в среднем 2,61 шайбы за матч – это 4-й показатель во всей Лиге. Но в остальном у «Блюз» очень слабые результаты – слабые спецбригады и слабая атакующая линия.

    Прогноз

    1,83ТМ 5,%

    Соперники сыграли друг с другом два матча – оба на льду «Блюз». При этом «Аризоне» удалось один раз выиграть (5:2), а в первом матче сезоне «Койотис» проиграли только в серии буллитов (2:3). Учитывая слабую атаку двух команд и тот факт, что «Сент-Луис» будет измотан после матча с «Вегасом», можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,83.

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