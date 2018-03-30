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    «Даллас» продолжит сражаться за плей-офф в игре с «Миннесотой»

    «Миннесота» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

    НХЛ Миннесота Уайлд Даллас Старз
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    Александр Радулов
    Александр Радулов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 30 марта «Миннесота Уайлд» примет «Даллас Старз» Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Даллас».

    «Миннесота»

    В прошлом матче «Миннесота» на выезде в серии буллитов проиграла «Нэшвиллу» (1:2). С одной стороны, «Уайлд» уступили трижды в четырех последних матчах. С другой, все поражения были в овертаймах или сериях буллитов. Так что общая серия с очками длится уже шесть игр.

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    «Миннесота» закрепилась на третьем месте в Центральном дивизионе позади «Нэшвилла» и «Виннипега». От второй позиции «Дикарей» отделяет десять очков, зато конкуренты снизу в лице «Сент-Луиса» и «Колорадо» отстают уже, как минимум, на три балла. В списке травмированных защитник Джаред Спаржеон и нападающий Люк Кунин.

    Сила «Минесоты» в сбалансированной игре. В среднем за матч «Дикари» забрасывают 3,03 шайб, а пропускают 2,79 – это 12-й и 11-й результаты в лиге соответственно. Однако спецбригады далеко не самая сильная сторона «Уайлд».

    «Даллас»

    В прошлом поединке «Даллас», наконец, прервал серию поражений, дожав дома в овертайме «Филадельфию» (3:2). Эта победа стала первой для «Старз» после восьми подряд фиаско.

    Ближайшие события

    Благодаря победе в последнем матче «Даллас» сохранил надежды на постсезон, но отставание от зоны плей-офф по-прежнему пять очков. То есть, чтобы сохранить шансы «Старз» нужно продолжать побеждать. При этом команда по-прежнему не может рассчитывать из-за травм на основного вратаря Бэна Бишопа, нападающих Мартина Ганзала и Джейсона Спеццу. Российский нападающий Александр Радулов в последних пяти матчах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

    Все надежды «Далласа» связаны с игрой в обороне. В среднем за матч команда пропускает 2,69 шайб за матч (10-е место в лиге), и показывает 81,7% надежности в меньшинстве (11-й показатель). Но игра в атаке – это проблема «Старз».

    Прогноз

    2,01ТМ 5,5

    В двух предыдущих матчах соперники обменялись домашними победами. В целом обе команды не очень результативны, к тому же «Даллас» будет максимально осторожен, ведь «Старз» нужен результат и два очка. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,01.

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