«Эдмонтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта

«Эдмонтон»

В прошлом поединке «Эдмонтон» дома в овертайме проиграл «Анахайму» (4:5), прервав серию из трех побед подряд. Зато лидер атак команды Коннор Макдэвид благодаря результативной игре вышел на первое место в гонке бомбардиров и находится в шаге от 100 очков за сезон.

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«Эдмонтон» давно не претендует на плей-офф, занимает 12-е место в Западной конференции и думает о следующем сезоне. А также о том, как помочь Макдэвиду выиграть хотя бы гонку бомбардиров, раз уж не получилось пробиться командой в плей-офф. Лазарет также почти пуст – не сыграет только защитник Оскар Клефбом, под вопросом форвард Зак Кассиан.

«Эдмонтон» располагает абсолютно худшими спецбригадами в НХЛ, одной из худших оборон, а единственный показатель в топ-20 – это результативность в атаке. В среднем 2,86 заброшенных шайб за матч и 18-е место.

«Коламбус»

В прошлом поединке «Коламбус» в родных стенах проиграл «Сент-Луису» (1:2). Это поражение прервало серию из 10 побед подряд для «Блу Джекетс». В ближайших трех поединках команду ждет канадское турне – Эдмонтон, Калгари и Ванкувер.

«Коламбус» поднялся в топ-тройку Столичного дивизиона, но опережает «Филадельфию» только по дополнительным показателям. С другой стороны, плей-офф «Блу Джекетс» себе почти гарантировали. В списке травмированных защитник Джек Джонсон, Дин Кукан, нападающие Джош Андерсон, Лукаш Седлак и Ник Фолиньо. Российский вратарь Сергей Бобровский одержал семь побед в последних восьми матчах, а нападающий Артемий Панарин в последних пяти матчах набрал 6 (4+2) очков.

Сила «Коламбуса» в его вратаре и обороне. В среднем за поединок «Блу Джекетс» пропускают 2,68 шайб – это 9-я позиция в Лиге. И благодаря этому компенсируют отвратительную игру в атаке и в спецбригадах – по всему выше перечисленному команда не входит даже в топ-20 в НХЛ.

Прогноз

2,01ТБ 5,5

Первая встреча соперников в сезоне завершилась крупной выездной победой «Эдмонтона» (7:2), и сейчас, учитывая желание «Ойлерз» сделать Коннора Макдэвида лучшим бомбардиром регулярки, можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 2,01.

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