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    «Вашингтон» не должен столкнуться с проблемами в игре с «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 марта

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Георгиев
    Александр Георгиев
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 27 марта «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Вашингтон Кэпиталз» Начало матча – 03:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Вашингтон».

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» дома разгромили «Баффало» (5:1), прервав серию из трех подряд поражений. В общей сложности в последних десяти матчах клуб из Нью-Йорка проиграл шесть раз.

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    «Рейнджерс» занимают 11-е место в Восточной конференции и давно не претендуют на плей-офф, занимаясь перестройкой состава. В лазарете основной вратарь Хенрик Лундквист, защитники Энтони Д’Анджелло, Стивен Кампфер и Кевин Шеттенкирк. Российский голкипер Александр Георгиев в связи с травмой Лундквиста получает много игрового времени. В последних пяти матчах на его счету три победы при 15 пропущенных шайбах. Нападающий Владислав Наместников не набирает очки пять поединков кряду, а форвард Павел Бучневич без баллов два поединка подряд.

    Главная сила «Рейнджерс» — это спецбригады, по которым клуб из Нью-Йорка входит в топ-10 НХЛ. Команда реализует 22,3% большинства и показывает 82,7% надежности в меньшинстве. Однако в равных составах игра «Рейнджерс» гораздо слабее, а оборона и вовсе одна из худших в лиге – в среднем 3,15 пропущенных шайб за матч и 25-й показатель.

    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде в результативном матче обыграл «Монреаль» (6:4), одержав свою третью победу подряд и седьмую в последних десяти поединках.

    Ближайшие события

    «Вашингтон» уверенно лидирует в Столичном дивизионе, опережая на пять очков «Питтсбург». В списке травмированных только один игрок, но это основной вратарь Брэйден Холтби. Российский нападающий Александр Овечкин не набирает очки два поединка подряд, а до этого в пяти матчах заработал 9 (4+5) очков. Зато форвард Евгений Кузнецов не уходит со льда без очков четыре последних матча, в которых на его счету 9 (3+6) очков. Защитник Дмитрий Орлов в последних пяти матчах отдал две передачи.

    «Вашингтон» силен своей атакующей линией. В среднем за поединок «Кэпиталз» забрасывают 3,11 шайбы за матч (10-й результат) и реализуют 23% большинства (5-е место в Лиге). Однако есть проблемы по игре в обороне, плюс травмирован Холтби.

    Прогноз

    2,12Победа «Вашингтона» в основное время

    В двух предыдущих матчах соперники обменялись домашними победами, при этом в Нью-Йорке игра завершилась лишь в серии буллитов с минимальным счетом 1:0. Сейчас «Рейнджерс» достаточно непредсказуемая команда, но вряд ли они сумеют отобрать очки у «Кэпиталз». Можно присмотреться к ставке на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,12.

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