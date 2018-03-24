«Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 марта

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома обыграл «Монреаль» (5:3). Таким образом «Пингвинз» продолжают чередовать победы и поражения шесть поединков подряд.

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На данный момент «Питтсбург» удерживает второе место Столичного дивизиона, опережая «Коламбус» на два очка, и на три «Филадельфию». Точно не сыграет в поединке нападающий Зак Астон-Риизе, под вопросом участие форвардов Картера Роуни и Доминика Симона. Российский нападающий Евгений Малкин в последних пяти матчах набрал 6 (3+3) очков.

У «Питтсбурга» традиционно сильнейшее в НХЛ большинство (26,2% реализации) и одна из сильнейших атак – в среднем 3,26 шайбы за матч (6-й показатель). Однако также традиционны проблемы в обороне и с вратарями.

«Нью-Джерси»

В прошлом матче «Нью-Джерси» потерпел второе выездное поражение подряд от «Сан-Хосе» (2:6). Хотя до этого «Дэвилз» шли на серии из трех побед подряд в гостях. Судя по всему, у команды просто закончились силы. Матч с «Питтсбургом» последний в затяжном выезде.

«Нью-Джерси» опустился на 8-е место в Восточной конференции и находится в непосредственной близости от вылета из зоны плей-офф. «Флорида» отстает всего на два очка, но имеет два матча в запасе. Точно не сыграет нападающий Маркус Йоханссон, под вопросом участие нападающих Павела Захи и Майлза Вуда.

Не слишком удачная вторая половина сезона отбросила «Нью-Джерси» за пределы топ-10 команд НХЛ почти по всем статистическим показателям. Однако у «Дэвилз» по-прежнему опасная атака во главе с Тэйлором Холлам. В среднем за матч «Нью-Джерси» забрасывает чуть меньше трех шайб. Кроме того, в топ-10 команда входит по игре в меньшинстве – 81,9% надежности.

Прогноз

2,22ТМ 5,5

Два предыдущих поединка завершились победами «Нью-Джерси», причем как на своем льду, так и на выезде. Но оба матча оказались не результативными – менее пяти шайб на двоих. В этом раз также можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 2,22.

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