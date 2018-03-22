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    ЦСКА может пройти «Йокерит» уже в пятом матче серии

    ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта

    КХЛ ЦСКА Йокерит
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    Илья Сорокин
    Илья Сорокин
    cska-hockey.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 22 марта московский ЦСКА примет финский «Йокерит». Начало матча – 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Йокерит».

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА обыграл «Йокерит» на выезде (2:1) и сделал шаг к финалу конференции. Сейчас москвичам осталось взять одну победу, чтобы выбить из плей-офф финский клуб. При этом стоит отметить, что после двух домашних побед, в третьем матче серии с «Йокеритом» ЦСКА все же потерпел первое в плей-офф поражение (1:2 ОТ).

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    После одноматчевого затишья, очередной шайбой отличился нападающий ЦСКА Сергей Андронов, но продолжает идти без голов и почти без очков Кирилл Капризов. Однако у армейцев хорошая глубина состава, так что использовать пару ошибок соперника всегда есть кому, а в обороне и так все прекрасно. Продолжает выглядеть сильно голкипер Илья Сорокин.

    Как мы и предполагали, в Хельсински ЦСКА не удалось удержать ворота на замке после двух сухих домашних побед. Однако в целом в двух матчах армейцы пропустили всего две шайбы в основное время, так что оборона продолжает играть надежно. Единственная проблема – игра в большинстве, но она для ЦСКА уже хроническая и пока что не влияет на результат.

    «Йокерит»

    После двух сухих выездных поражений «Йокериту» удалось размочить Илью Сорокина и вырвать победу в овертайме в третьем матче. Но прошлый поединок снова завершился в пользу ЦСКА (2:1), и теперь финны в шаге от вылета из плей-офф.

    Ближайшие события

    Из-за дисквалификации, в четвертом матче серии не смог принять участие защитник Йеспер Йенсен, но проблемы «Йокерита» лежат в области атаки. Финны никак не могут подобрать ключи к обороне ЦСКА, несмотря на то, что были самой результативной командой первого раунда плей-офф. Четыре матча подряд не может забросить шайбу Эели Толванен, хотя и отдал одну передачу в третьей игре. Молчат также Никлас Йенсен, Олли Палола и другие.

    «Йокерит» был лучшей командой первого раунда в плане результативности в атаке и реализации большинства. А в четырех играх с ЦСКА «Йокерит» забросил лишь три шайбы (в основное время две) и реализовал только одно большинство. В общем, армейцам удалось нивелировать сильные стороны «Йокерита».

    Прогноз

    1,65Победа ЦСКА в основное время

    С учетом того, что серия снова возвращается в Москву, а ЦСКА ведет в ней 3:1, высока вероятность того, что армейцы выйдут в финал конференции уже по итогам пятого матча. Тем более, дома в плей-офф ЦСКА не пропустил еще ни одной шайбы. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 1,65.

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