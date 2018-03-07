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    «Магнитка» и «Автомобилист» не должны забросить много шайб

    «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 7 марта

    КХЛ Автомобилист Металлург Мг
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    Ян Коварж
    Ян Коварж
    hc-avto.ru
    В рамках игрового дня плей-офф КХЛ 7 марта магнитогорский «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча – 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Автомобилист».

    «Металлург»

    «Металлургу» удалось зацепиться за победу на выезде уже в первом матче серии (3:2). Правда, в прошлой игре магнитогорцы все же уступили (1:2).

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    Примечательно, что оба матча «Магнитка» начинала с 0:2, но если в первой игре удалось отыграться и вырвать победу, то во втором распечатать ворота «Автомобилиста» удалось лишь раз. Кроме того, если в первой встрече результат сделали лидеры – Войтех Вольски, Ян Коварж, Крис Ли и Сергей Мозякин, то уже через день никто из них не набрал ни очка.

    «Металлург» подтвердил свою репутацию команды спецбригад, забросив две из четырех шайб в большинстве. Но команде Виктора Козлова нужно что-то делать с началом поединков. Каждый раз с 0:2 отыгрываться не получится.

    «Автомобилист»

    «Автомобилист» дважды начинал поединки с «Металлургом», ведя в счете 2:0, но дважды позволял сопернику вернуться в игру. В первый раз это привело к поражению.

    Ближайшие события

    В первой игре у «Автомобилиста» также выстрелили лидеры – Фрэнсис Паре и Анатолий Голышев стали авторами двух шайб команды. Но уже в следующей игре они, как и лидеры «Магнитки», промолчали. Стоит учесть, что кадровый потенциал «Автомобилиста» заметно уступает ростеру «Магнитки».

    «Автомобилист» неплохо сыграл в атаке в двух матчах, подтверждая статус одной из наиболее результативных команд регулярного чемпионата. Четыре шайбы в ворота такого соперника как «Металлург» — это хороший результат. Но, как обычно, слабо сработали спецбригады. Две пропущенные шайбы в меньшинстве и ни одной шайбы в большинстве, несмотря на огромное количество шансов (в том числе 5-минутное удаление Эллисона во втором поединке).

    Прогноз

    2,00ТМ 4,5

    В двух первых матчах команды не показали сверх результативности, забросив на двоих лишь восемь шайб. Скорее всего, в Магнитогорске ситуация не изменится. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 за 2,00.

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