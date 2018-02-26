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    «Рейнджерс» — «Детройт». Ждем очередной не результативный матч

    «Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Детройт Ред Уингз
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    Павел Бучневич
    Павел Бучневич
    Forever Blueshirts
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча – 03:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Детройт».

    «Детройт»

    В прошлом матче «Детройт» проиграл дома в овертайме «Баффало» (2:3), проиграв свой третий домашний матч подряд, а перед выездом в Нью-Йорк сыграет дома еще и с «Каролиной».

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    «Детройт» занимает 13-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 7 очков – не так уж много, но менеджмент команды уже затеял распродажу и обменял в «Филадельфию» вратаря Петра Мразека. «Ред Уингз» уже планируют следующий сезон. В списке травмированных только защитник Майк Грин, которого тоже могут обменять.

    Командная статистика «Детройта» оставляет желать лучшего. Лишь по игре в обороне «Ред Уингз» входят в топ-20 НХЛ но это лишь 19-е место и почти три пропущенные шайбы в среднем за игру (2,98).

    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» проиграли дома «Миннесоте» (1:4), проиграв свой шестой поединок кряду. Но у «Рейнджерс» уже началась перестройка команды.

    Ближайшие события

    На данный момент «Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В списке травмированных вратарь Онджей Павелец, защитники Стивен Кампфер, Райан Макдона и Кевин Шаттенкирк. Российский нападающий Павел Бучневич не набирает очки два матча подряд и не может забросить шайбу восемь поединков кряду.

    «Рейнджерс» входят в топ-10 команд НХЛ только по одному показателю – игре в меньшинстве с 82,4% надежности. Хуже всего результаты по игре в обороне – в среднем 3,13 пропущенных шайб за матч и 24-я позиция в Лиге.

    Прогноз

    1,87ТМ 5,5

    Два предыдущих матча завершились победами соперников на своем льду. «Рейнджерс» выиграли в овертайме (2:1), а «Детройт» в серии буллитов (3:2). Скорее всего, предстоящий матч также не будет слишком результативным. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,87.

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