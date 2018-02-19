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    «Виннипег» — фаворит в матче с «Флоридой»

    «Виннипег» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля

    НХЛ Виннипег Джетс Флорида Пантерз
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    Евгений Дадонов
    Евгений Дадонов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля «Виннипег Джетс» примет «Флориду Пантерз». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Флорида».

    «Виннипег»

    В прошлом поединке «Виннипег» дома разбил «Колорадо» (6:1), одержав вторую победу подряд после двух поражений. Сейчас «Джетс» делят с «Нэшвилом» первое место в Центральном дивизионе, имея в активе по 77 очков.

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    Главная проблема «Виннипега» — переполненный лазарет команды. Травмированы резервные вратари Стив Мэйсон и Майкл Хатчинсон, защитник Джейкоб Троуба, нападающие Адам Лоури и Шон Мэттис. Российский защитник Дмитрий Куликов не набирает очки четыре матча кряду, но в игре с «Колорадо» провел на льду больше 21 минуты.

    «Виннипег» входит в топ-10 команд НХЛ по всем показателям, а лучше всего результаты у «Джетс» при игре спецбригад – 23,6% реализации большинства и 83,3% надежности в меньшинстве. По обоим показателям «Виннипег» идет на третьем месте в НХЛ.

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» на выезде обыграла «Ванкувер» (4:3), одержав свою вторую победу подряд и шестую в последних семи матчах. «Пантерз» однозначно набрали хороший ход.

    Ближайшие события

    «Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 8 очков. Лазарет команд пуст, а российский нападающий Евгений Дадонов в двух последних матчах забросил три шайбы.

    Лучше всего «Флорида» играет на вбрасываниях – 51,4% и 8-е место в лиге. Средние показатели у «Пантерз» при игре в атаке – 2,89 шайбы в среднем за матч и 15-е место. Худшие показатели при игре в обороне – в среднем 3,18 пропущенные шайбы за матч и 25-е место.

    Прогноз

    1,82Победа «Виннипега» в основное время

    Первый матч завершился домашней победой «Флориды» со счетом 6:4, но сейчас фаворитом выглядит «Виннипег». Можно присмотреться к ставке на победу «Виннипега» в основное время с коэффициентом 1,82.

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