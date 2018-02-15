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    Возьмет ли «Колорадо» реванш у «Монреаля»?

    «Колорадо» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля

    Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс
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    Семен Варламов
    Семен Варламов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля «Колорадо Эвеланш» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Монреаль».

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде одолел аутсайдера Восточной конференции «Баффало» (5:4), прервав серию из двух матчей без побед и завершив выездную серию. Теперь «Эвеланш» ждет серия из восьми матчей кряду с канадскими клубами.

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    «Колорадо» занимает 11-е место в Западной конференции и продолжает борьбу за плей-офф. От 8-го места «Лавин» отделяет всего два очка. В списке травмированных защитник Марк Барберио, нападающие Свен Андригетто и Блейк Комо. Защитник Никита Задоров в игре с «Баффало» отметился результативной передачей впервые за четыре матча, набрав свое 15 очко в сезоне. Вратарь Семен Варламов проиграл оба сыгранных после травмы матча (3 и 10 февраля), пропустив в них пять шайб.

    Главная сила «Колорадо» — атака. В среднем за матч «Эвеланш» забрасывают 3,14 шайбы – это 7-й результат в НХЛ. Также очень хорошо «Колорадо» выглядит в меньшинстве – 83,5% надежности и 4-е место в Лиге.

    «Монреаль»

    В прошлом матче «Монреаль» дома проиграл одному из лидеров НХЛ «Нэшвиллу» в серии буллитов (2:3). Это поражение стало вторым подряд для «Канадиенс» и пятым в последних семи матчах.

    Ближайшие события

    «Монреаль» занимает лишь 14-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 10 очков, так что команде пора сосредоточиться уже на следующем сезоне, хотя теоретические шансы на постсезон «Канадиенс» пока сохраняют. В списке травмированных ведущий защитник Ши Вебер, нападающие Алеш Гемски, Филип Дано и Эндрю Шоу.

    По большинству статистических показателей «Монреаль» находится среди аутсайдеров Лиги. Единственное исключение – игра в большинстве. «Канадиенс» реализуют 21,4% своих попыток в численном преимуществе – это 11-е место в НХЛ.

    Прогноз

    2,16Победа «Колорадо» в основное время

    В первом матче сезона «Монреаль» дома обыграл «Колорадо» со счетом 4:2. Но сейчас «Эвеланш» будут играть дома, и им очень нужны очки. Предлагаем присмотреться к ставке на победу «Колорадо» в основное время с коэффициентом 2,16.

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