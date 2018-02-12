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    «Вегас» должен обыграть «Филадельфию»

    «Вегас» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля

    НХЛ Вегас Голден Найтс Филадельфия Флайерз
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    Иван Проворов
    Иван Проворов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля «Вегас Голден Найтс» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Филадельфия».

    «Вегас»

    В прошлом матче «Вегас» одолел на выезде «Сан-Хосе» (5:3), и завершил свою шестиматчевую выездную серию. Ближайшие семь поединков «Найтс» проведут уже дома.

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    «Вегас» уверенно лидирует в Тихоокеанском дивизионе, на три очка опережает «Нэшвилл» как лидер Западной конференции и всего на один балл отстает от лидера НХЛ – «Тампы-Бэй». В списке травмированных защитники Лука Сбиса и Джон Мэрилл, нападающие Томаш Носек и Уильям Кэррьер.

    У «Вегаса» едва ли не лучший баланс атаки и обороны в НХЛ, хотя акцент на игру в нападении боле выраженный. В среднем за матч «Найтс» забрасывают 3,41 шайбы – это 2-й показатель в Лиге, а пропускают всего 2,70 шайбы – это 7-й показатель.

    «Филадельфия»

    В прошлом матче «Филадельфия» дома одолела «Монреаль» (5:3), одержав вторую победу подряд. Очки «Флаерз» набирают три матча кряду, но перед битвой с «Вегасом» заедут в гости к «Аризоне».

    Ближайшие события

    «Филадельфия» занимает 7-е место в Восточной конференции. От топ-тройки Столичного дивизиона команду отделяет всего одно очко, но пару поражений могут также отбросить «Флаерз» вниз. Список травмированных пуст. В матче с «Монреалем» российский защитник Иван Проворов забросил 10-ю шайбу в сезоне, сыграв больше 23 минут игрового времени и завершив поединок с полезностью «+3».

    «Филадельфия» отлично играет на вбрасываниях (53% и 3-е место в НХЛ), и показывает неплохую игру в большинстве – 21,1% реализации и 11-е место. Слабое место «Флаерз» — меньшинство с надежностью 74,1% (29-е место).

    Прогноз

    1,99Победа «Вегаса» в основное время

    Предстоящая встреча станет первой для команд в сезоне, но «Филадельфии» перед игрой с «Найтс» предстоит встретиться также с «Аризоной», а это потеря сил. Можно присмотреться к ставке на победу «Вегаса» в основное время с коэффициентом 1,99.

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