«Нэшвилл» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» на выезде засушил «Нью-Джерси» (3:0) и одержал свою шестую победу в семи последних матчах. При этом очки «Прэдаторз» набирают восемь поединков подряд.

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Высокие результаты позволили финалисту плей-офф Кубка Стэнли прошлого сезона на некоторое время возглавить Центральный дивизион. И хотя сейчас «Нэшвилл» идет вторым следом за «Виннипегом», у команды на три сыгранных матчах меньше, всего одно очко отставания и лишь один игрок в списке травмированных – нападающий Филипп Форсберг.

Российский защитник Алексей Емелин не набирает очки шесть матчей подряд, но проводит на льду в среднем 15-16 минут за матч. Что касается статистики, «Нэшвилл» в топ-10 по всем показателям. Сбалансированная команда с надежной обороной и хорошими вратарями, а также неплохой и результативной атакой.

«Чикаго»

В прошлом поединке «Чикаго», наконец, прорвало. Команда на выезде разбила «Детройт» (5:1) и прервала свою серию из четырех подряд поражений. Причем все они были домашними. Всего же в 10 матчах «Блэкхокс» одержали лишь четыре победы.

«Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе, но отстает всего на четыре очка от зоны плей-офф Западной конференции, так что для подопечных Джоэля Квенневиля вся борьба за плей-офф еще впереди. В списке травмированных один игрок – но это основной вратарь команды Кори Кроуфорд, который вскоре должен вернуться в строй.

Российский нападающий Артем Анисимов не давно вернулся в строй после травмы. Его серия матчей без заброшенных шайб достигла девяти. Что касается командной статистики, «Чикаго» хуже всего играет в большинстве – лишь 15,6% реализации и 28-е место в НХЛ. Это одна из ключевых проблем, но и в целом «Блэкхокс» в этом сезоне выглядят посредственно. Хотя оборона у команды неплохая – всего 2,76 пропущенные шайбы в среднем за матч и 13-е место в Лиге.

Прогноз

1,92ТМ 5,5

Во всех трех очных встречах в сезоне победы одержал «Нэшвилл», но все в упорной борьбе. Кроме того, команды ни разу не забросили больше пяти шайб. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,92.

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