«Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 11 января

«Сибирь»

Поражение в прошлом матче от «Кунь Луня» (4:7) прервало победную серию «Сибири» из пяти поединков. Оно же стоило новосибирцам места в зоне плей-офф. «Амур» все-таки обыграл дома «Барыс» (3:1) и вернул себе 8-е место. У хабаровчан теперь на два очка больше и матч в запасе, а значит «Сибири» в игре с «Авангардом» нужна только победа.

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В списке травмированных клуба три игрока – защитник Дмитрий Лукин, нападающие Симон Онеруд и Сергей Барбашев, но все они пребывают в лазарете достаточно давно. Зато разыгрался в зимние месяцы лидер команды шведский форвард Александр Бергстрем, который набирает очки 13 матчей подряд. За это время Бергстрем забросил 10 шайб и отдал семь передач.

«Сибирь» не может похвастаться особыми статистическими показателями. В большей мере новосибирцы отдают предпочтение атаке, а что касается слабых сторон – хуже всего ситуация с игрой в меньшинстве – кошмарные 75,5% нейтрализации большинства соперника и предпоследний результат во всей КХЛ.

«Авангард»

После увольнения Андрея Скабелки с поста главного тренера «Авангард» выдал две сухие победы подряд над «Амуром» и «Кунь Лунем» с одинаковым счетом 4:0. Но буквально перед игрой с «Сибирью» умудрился проиграть на выезде «Адмиралу» (4:5).

С другой стороны, «Авангарду» на его втором месте в турнирной таблице Восточной конференции почти ничего не угрожает. Несмотря на то, что ряд соперников имеет в активе больше очков, омичи остаются вторыми за счет уверенного лидерства в своем дивизионе.

Достаточно давно в лазарете пребывают три нападающих – Николай Лемтюгов, Валентин Пьянов и Йохан Сандстрем. Что касается статистики, по большинству показателей «Авангард» входит в топ-10 команд КХЛ. Особенно надежно выглядит оборона омичей – всего 1,94 шайб за игру и 4-й результат в лиге. Единственная проблема – игра в большинстве. 17,7% реализации и 17-й результат в КХЛ.

Прогноз

2,10Победа «Сибири» в матче

«Авангард» выглядит фаворитом поединка, но «Сибирь» победа нужна как воздух, а у омичей периодически возникают проблемы в матчах с предельно мотивированным соперником. Можно рискнуть поставить на победу «Сибири» в матче с коэффициентом 2,10.

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