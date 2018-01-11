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    «Сибирь» будет биться за победу в матче с «Авангардом»

    «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 11 января

    КХЛ Авангард Сибирь
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    Александр Бергстрем
    Александр Бергстрем
    hcsibir.ru
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 11 января новосибирская «Сибирь» примет омский «Авангард» Начало матча – 15:30 мск.

    «Сибирь»

    Поражение в прошлом матче от «Кунь Луня» (4:7) прервало победную серию «Сибири» из пяти поединков. Оно же стоило новосибирцам места в зоне плей-офф. «Амур» все-таки обыграл дома «Барыс» (3:1) и вернул себе 8-е место. У хабаровчан теперь на два очка больше и матч в запасе, а значит «Сибири» в игре с «Авангардом» нужна только победа.

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    В списке травмированных клуба три игрока – защитник Дмитрий Лукин, нападающие Симон Онеруд и Сергей Барбашев, но все они пребывают в лазарете достаточно давно. Зато разыгрался в зимние месяцы лидер команды шведский форвард Александр Бергстрем, который набирает очки 13 матчей подряд. За это время Бергстрем забросил 10 шайб и отдал семь передач.

    «Сибирь» не может похвастаться особыми статистическими показателями. В большей мере новосибирцы отдают предпочтение атаке, а что касается слабых сторон – хуже всего ситуация с игрой в меньшинстве – кошмарные 75,5% нейтрализации большинства соперника и предпоследний результат во всей КХЛ.

    «Авангард»

    После увольнения Андрея Скабелки с поста главного тренера «Авангард» выдал две сухие победы подряд над «Амуром» и «Кунь Лунем» с одинаковым счетом 4:0. Но буквально перед игрой с «Сибирью» умудрился проиграть на выезде «Адмиралу» (4:5).

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    Валенсия — Лас-Пальмас2,60 Миннесота — Кливленд1,95 Атлетико — Льейда Эспортиу1,83 Торонто — Коламбус1,94 Амур — Барыс1,60 Ницца — Монако1,90 Манчестер Сити — Бристоль Сити3,75 Вильярреал — Леганес2,10 Нэшвилл — Эдмонтон2,45 Сент-Луис — Флорида1,81 Спартак — ХК Сочи1,68 Реал Мадрид — Нумансия1,87 Челси — Арсенал1,82 Челси — Арсенал1,85 Байер — Бавария3,50 Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Все прогнозы на спорт

    С другой стороны, «Авангарду» на его втором месте в турнирной таблице Восточной конференции почти ничего не угрожает. Несмотря на то, что ряд соперников имеет в активе больше очков, омичи остаются вторыми за счет уверенного лидерства в своем дивизионе.

    Достаточно давно в лазарете пребывают три нападающих – Николай Лемтюгов, Валентин Пьянов и Йохан Сандстрем. Что касается статистики, по большинству показателей «Авангард» входит в топ-10 команд КХЛ. Особенно надежно выглядит оборона омичей – всего 1,94 шайб за игру и 4-й результат в лиге. Единственная проблема – игра в большинстве. 17,7% реализации и 17-й результат в КХЛ.

    Прогноз

    2,10Победа «Сибири» в матче

    «Авангард» выглядит фаворитом поединка, но «Сибирь» победа нужна как воздух, а у омичей периодически возникают проблемы в матчах с предельно мотивированным соперником. Можно рискнуть поставить на победу «Сибири» в матче с коэффициентом 2,10.

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