«Даллас» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 января

«Даллас»

«Даллас» в прошлой игре разгромил «Сан-Хосе» (6:0) и вышел на серию из двух подряд побед. Всего же у «Старз» четыре победы в последних пяти матчах. Команда явно набрала хороший ход, но продолжает оставаться на четвертом месте Центрального дивизиона.

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В списке травмированных «Далласа» пребывает двое хоккеистов – защитник Марк Мето и нападающий Мартин Ганзал. Но здоров российский форвард Александр Радулов, который в игре с «Сан-Хосе» отметился передачей, а до этого с «Сент-Луисом» выстрелил дублем.

«Даллас» достаточно результативная команда. В среднем «Старз» забрасывают 2,97 шайбы за матч – это 12-й результат в лиге. В обороне также все хорошо – всего 2,78 шайб в среднем за игру и 10-й результат в лиге. Лучше всего статистика команды на вбрасываниях – 52,2% и 5-й показатель в НХЛ.

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» потерпел свое очередное, третье подряд поражение, будучи разгромленным «Тампой» (0:5). Всего же в последних пяти поединках «Блу Джекетс» проиграли четыре раза и впервые за долгое время выпали с тройки лучших команд Столичного дивизиона, пропустив вперед «Рейнджерс».

В лазарете команды пребывают сразу четыре игрока – защитник Райан Мюррей, а также три ведущих нападающих — Кэм Аткинсон, Александр Веннберг и Брэндон Дубински. С другой стороны, разыгрался российский форвард Артемий Панарин, который в последних пяти матчах набрал уже 6 (3+3) очков. А вот вратарь Сергей Бобровский в пяти матчах потерпел четыре поражения.

Из-за плохого декабря «Коламбус» выпал с топ-10 команд НХЛ по всем основным статистическим показателям, а игра в большинстве и так была у команды худшей в лиге – 11,8% реализации. Неплохо «Коламбус» выглядит в обороне – 2,78 шайб в среднем за матч и 11-й результат в Лиге.

Прогноз

1,97ТМ 5,5

Это первая встреча команд в сезоне, но учитывая достаточно неплохую игру соперников в обороне, большой результативности от «Далласа» и «Коламбуса» ждать не стоит. Тем более «Блу Джекетс» не могут рассчитывать на нескольких лидеров атаки и для них важно прервать серию поражений или хотя бы взять очко за ничью в основное время. Тотал меньше 5,5 за 1,97 выглядит вполне привлекательно.

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