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    «Детройт» — «Рейнджерс». Кто окажется сильнее в битве команд Original Six?

    «Детройт» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря

    НХЛ Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс
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    Павел Бучневич
    Павел Бучневич
    Blue Line Station
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря «Детройт Ред Уингз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча – 03:30 мск.

    «Детройт»

    «Детройт» продолжает опускаться вниз по турнирной таблице. Сейчас команда занимает шестое место в Атлантическом дивизионе и недавно закрыла неудачную выездную серию поражением от «Нью-Джерси» (1:3), которое стало третьим подряд для «Ред Уингз».

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    Сейчас «Детройт» начинает длительную домашнюю серию из пяти матчей. Начнет ее «Ред Уингз» поединком против «Нью-Йорк Рейнжерс». Это будет битва в рамках Original Six. Важно отметить, что «Рейнджерс» оказывались сильнее «Детройта» в трех последних матчах команд, в том числе дважды на льду «Крыльев».

    В матче с «Рейнджерс» «Детройт» не сможет рассчитывать на форварда Люка Гленденинга, но лидеры команды в строю. Главная сила «Ред Уингз» в этом сезоне – игра в большинстве. «Детройт» 9-й в лиге с реализацией 21,2%. В остальном – плачевные результаты, особенно что касается атакующей игры и игры у своих ворот. Не отличаются стабильностью и вратари.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    На данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» возглавляет группу преследователей тройки фаворитов Столичного дивизиона. «Рейнджеры» идут на четвертом месте, отставая от группы лидеров в лице «Нью-Джерси», «Вашингтона» и «Коламбуса» на три очка.

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    Россия – Швейцария1,67 Сент-Луис — Нэшвилл2,21 Питтсбург — Коламбус2,40 Кристал Пэлас — Арсенал1,85 Канада – США2,13 Автомобилист — Динамо Москва1,99 Россия – Беларусь1,76 Бостон — Хьюстон1,81 Тампа-Бэй — Монреаль2,00 Кротоне — Наполи3,45 Колорадо — Торонто2,32 Детройт — Рейнджерс1,83 Уотфорд — Суонси2,60 Манчестер Сити — Уотфорд1,70 Суонси — Тоттенхэм1,84 Эвертон — Манчестер Юнайтед2,00 Бернли — Ливерпуль1,91 Брайтон — Борнмут2,17 Интер — Лацио2,37 Вест Бромвич — Арсенал2,45 Фиорентина — Милан1,71 Верона — Ювентус1,79 Манчестер Юнайтед — Саутгемптон2,18 Хаддерсфилд — Бернли1,90 Ливерпуль — Лестер2,26 Челси — Сток Сити1,74 Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион1,65 Прогноз на победителя чемпионата Испании по футболу сезона 2017/181,05 Все прогнозы на спорт

    «Рейнджерс» сейчас не блещут стабильностью. Хотя в последнем матче команда в серии буллитов дожала «Вашингтон» (1:0), но до этого проиграла два поединка подряд. На травмах у клуба из Нью-Йорка два нападающих Йеспер Фаст и Крис Крайдер. Оба точно не сыграют против «Детройта». Что касается российского нападающего Павла Бучневича, то в последних трех матчах он отдал две результативные передачи, но не может забросить шайбу шесть поединков подряд.

    «Рейнджерс» вполне неплохо выглядят в обороне. Команда пропускает всего 2,73 шайбы за матч – это 9-й результат в лиге. В меньшинстве «Нью-Йорк» играет еще лучше – 83,5% нейтрализации и 6-й результат в лиге. Очень результативно выглядит атака – 3,13 шайбы за матч – это 8-й показатель в лиге.

    Прогноз

    1,83ТМ 5,5

    Обе команды играют в достаточно вязкий хоккей и в матчах друг с другом особой результативностью не отличались. В последних пяти очных встречах соперники ни разу не забросили больше пяти шайб. Стоит присмотреться к ставке тотал меньше 5,5 за 1,83.

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