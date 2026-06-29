прогноз на матч 21-го тура чемпионата Латвии, ставка за 2.60

30 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют РФШ и «Даугавпилс». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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РФШ

Турнирное положение: РФШ привычно бьётся за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на первом месте турнирной таблицы.

При этом РФШ на три очка опережает «Ригу». Команда забила 50 мячей в 20 поединках латвийского чемпионата, зато пропустила меньше всех в лиге — 14 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. РФШ легко обыграл «Лиепаю» (2:0).

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А вот поединок с «Огре Юнайтед» завершился яркой викторией (6:0). Правда, немного ранее команда уступила «Риге» (1:2).

В пяти своих последних матчах РФШ добыл четыре победы. В этих поединках команда отличилась 14 забитыми мячами при четырех пропущенных. Плюс в двух последних матчах лидер не пропускал.

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Состояние команды: РФШ нынче заметно встрепенулся. Команда победила два раза подряд, так еще и вечный конкурент потерял очки.

Притом, что РФШ победил в 17 поединках из двадцати. К тому же опытный Дарко Лемаич настрелял уже 10 мячей в чемпионате. Да и лидерство греет душу.

«Даугавпилс»

Турнирное положение: Эта команда окопалась в группе середняков. «Даугавпилс» ныне пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Даугавпилс» на один балл отстает от четвертой позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 25 мячей в 20 матчах при 21 забитом.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. «Даугавпилс» отобрал очки у «Риги» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Гробине» (1:0). При этом чуть ранее она не смогла переиграть скромную «Супер Нову» (0:0).

Нынче «Даугавпилс» находится на эмоциональном подъеме. Команда не пропускала в трех своих последних поединках. Да и беспроигрышный сериал растянулся уже на пять матчей.

Состояние команды: «Даугавпилс» явно пободается за попадание в топ-4. Вот только победила команда лишь 6 раз в 20 поединках чемпионата.

Вне родных стен «Даугавпилс» добыл лишь семь зачетных баллов. В активе у команды всего одна выездная победа. Притом, что на чужих полях она в среднем пропускает 2 мяча за матч.

При этом оборона «Даугавпилса» нынче выглядит весьма монолитно. «Риге» команда не уступила, и теперь мотивирована отнять очки у еще одного местного гранда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров РФШ в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценивается в 5.15, тогда как победа «Даугавпилса» — в 8.30.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.44 и 2.43.

Прогноз: «Даугавпилс» в последних матчах оборонялся почти образцово, и явно постарается максимально эффективно сдержать стартовый натиск лидера.

2.60 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч РФШ — «Даугавпилс» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.43 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч РФШ — «Даугавпилс» принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.43.

Пять причин, почему ставка зайдет