прогноз на центральный матч 21-го тура чемпионата Латвии, ставка за 2.81

29 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Ауда» и «Рига». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.81.

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«Ауда»

Турнирное положение: «Ауда» борется за медали чемпионата. Команда находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ауда» на 14 очков оторвалась от четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем фактически два мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ауда» не смогла одолеть «Гробиню» (0:0).

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Зато поединок с «Супер Новой» завершился успехом (2:0). Вот только несколько раньше случилось поражение от «Тукумса» (1:2).

К слову, «Ауда» не пропускала в двух своих последних поединках. Вот только реально побороться за второе место у команды вряд ли получится.

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Состояние команды: «Ауда» в среднем пропускает фактически гол за матч. Плюс продуктивный сезон выдает Жосуэ Вергара. Панамец настрелял 14 мячей в чемпионате.

Притом, что «Ауда» не столь продуктивно выступает в родных стенах. В девяти домашних матчах команда добыла пять побед при трех поражениях.

«Рига»

Турнирное положение: Эта команда привычно сражается за чемпионский титул. «Рига» ныне пребывает на втором месте турнирной таблицы.

При этом «Рига» на 3 зачетных балла отстает от РФШ. К тому же команда забивает чаще всех в лиге — 60 мячей в 20 поединках, 13 из которых записал на свой счет гамбиец Мухаммед Бадамоси.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. Рижане не сумели одолеть «Даугавпилс» (0:0).

До того команда уверенно переиграла «Лиепаю» (4:0). При этом чуть ранее она сумела одолеть РФШ (2:1).

Ныне «Рига» находится на эмоциональном подъеме. После шести побед подряд команда досадно оступилась, и теперь достать лидера будет проблематично.

Состояние команды: «Рига» проиграла только один раз в текущем чемпионате. Потенциал у команды весьма высокий, а вот пропускает она в среднем один раз за матч.

При этом, в десяти поединках вне родных стен «Рига» добыла 23 зачетных балла. На выезде команда умудрилась настрелять 31 мяч.

Плюс ко всему, «Рига» в трех последних очных поединках обыграла «Ауду». Да и после непредвиденной потери очков нужно не отпускать в отрыв РФШ.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Риги» дают 1.66, а на «Ауду» — 3.78; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.27.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.65, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.08.

Прогноз: «Рига» шикарно атакует, плюс максимально мотивирована реабилитироваться за потерю очков в предыдущем туре.

2.81 Фора «Риги» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч «Ауда» — «Рига» позволит вывести на карту выигрыш 1810₽, общая выплата — 2810₽

Ставка: Фора «Риги» -1.5 за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.59 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.59 на матч «Ауда» — «Рига» принесёт чистый выигрыш 1590₽, общая выплата — 2590₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.59.

Пять причин, почему ставка зайдет