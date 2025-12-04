прогноз на матч Кубка португальской лиги, ставка за 3.16

4 декабря в 1/4 финала Кубка португальской лиги по футболу сыграют «Порту» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 23:15 мск.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» привычно сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Порту» на 3 очка опережает ближайшего конкурента. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 был обыгран «Эшторил».

До того команда легко переиграла «Ниццу» (3:0). Да и поединок с «Синтренсе» завершился уверенным успехом (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Порту» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Порту» нынче по-настоящему блистает стабильностью. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем «Порту» исторически успешно противостоит «Витории Гимарайнш». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. При этом «драконы» не пропускают уже 4 матча кряду.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Завоеватели» в текущем сезоне выглядят весьма скромно. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы Примейры.

Причем «Витория Гимарайнш» на 6 очков отстает от первой четверки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Завоеватели» разгромили АФС (4:0).

До того команда нанесла поражение «Мортагуа» (4:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Тонделу» (1:0).

При этом «Витория Гимарайнш» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Завоеватели» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Витория Гимарайнш» не пропускает уже 3 матча подряд. Да и своих амбициозных целей в Кубке лиги команда не скрывает.

Плюс команда уже полтора года не может одолеть «драконов». При этом в двух своих последних матчах она настреляла 8 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Завоеватели» намерены дать бой лидеру чемпионата Португалии.

Статистика для ставок

«Драконы» в среднем забивают 2 мяча за матч

«Завоеватели» победили в 3 своих последних поединках

«Порту» не пропускает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

Прогноз: «Драконы» выглядят монолитнее сильнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева не допустят недооценки соперника, к тому же мотивированы преуспеть на всех фронтах.

3.16 Фора «Порту» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.16 на матч «Порту» — «Витория Гимарайнш» позволит вывести на карту выигрыш 2160₽, общая выплата — 3160₽

Ставка: Фора «Порту» -2.5 за 3.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.54 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Порту» — «Витория Гимарайнш» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54