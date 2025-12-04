4 декабря в 1/4 финала Кубка португальской лиги по футболу сыграют «Порту» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 23:15 мск.
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» привычно сражаются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Порту» на 3 очка опережает ближайшего конкурента. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 был обыгран «Эшторил».
До того команда легко переиграла «Ниццу» (3:0). Да и поединок с «Синтренсе» завершился уверенным успехом (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Порту» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Порту» нынче по-настоящему блистает стабильностью. Команда победила в 4 своих последних поединках.
Причем «Порту» исторически успешно противостоит «Витории Гимарайнш». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. При этом «драконы» не пропускают уже 4 матча кряду.
«Витория Гимарайнш»
Турнирное положение: «Завоеватели» в текущем сезоне выглядят весьма скромно. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы Примейры.
Причем «Витория Гимарайнш» на 6 очков отстает от первой четверки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Завоеватели» разгромили АФС (4:0).
До того команда нанесла поражение «Мортагуа» (4:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Тонделу» (1:0).
При этом «Витория Гимарайнш» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Завоеватели» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Витория Гимарайнш» не пропускает уже 3 матча подряд. Да и своих амбициозных целей в Кубке лиги команда не скрывает.
Плюс команда уже полтора года не может одолеть «драконов». При этом в двух своих последних матчах она настреляла 8 мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Завоеватели» намерены дать бой лидеру чемпионата Португалии.
Статистика для ставок
- «Драконы» в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Завоеватели» победили в 3 своих последних поединках
- «Порту» не пропускает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.
Прогноз: «Драконы» выглядят монолитнее сильнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева не допустят недооценки соперника, к тому же мотивированы преуспеть на всех фронтах.
Ставка: Фора «Порту» -2.5 за 3.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54