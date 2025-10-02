прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 3.65

«Омония» из Кипра сыграет против немецкого «Майнца» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.

«Омония»

Турнирная таблица: После 5 туров «Омония» делит лидерство чемпионата Кипра с «Пафосом», «Арисом» и АПОЭЛом. Все четыре команды набрали по 12 очков.

Последние матчи: «Омония» продолжает громить своих соперников на внутренней арене. В 5 туре под каток участника Лиги конференций попал «Анортосис» (5:0).

Не сыграют: Киприотам не сможет помочь Стефан Йоветич, который травмирован, Матео Марич не сыграет из-за красной карточки.

Состояние команды: «Омония» выдает победную серию из четырех матчей, в которую вошли игры чемпионата Кипра против АЕЛа (5:0), АЕКа (1:0) и «Акритаса» (3:0).

«Майнц»

Турнирная таблица: В немецкой Бундеслиге «Майнц» расположился в нижней части турнирной таблице. Участник Лиги конференций занимает 14 место, набрав 4 очка после 5 сыгранных матчей.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Германии «Майнц» проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2).

Не сыграют: Из-за травм немецкому клубу не помогут Антони Каси, Максим Дал, Даниэль Глейбер.

Состояние команды: В пяти матчах немецкий коллектив одержал две победы, одну игру завершил вничью и лишь в двух встречах «Майнц» позволил себе проиграть.

Статистика для ставок

«Омония» в числе лидеров чемпионата Кипра

«Майнц» расположился над зоной вылета в немецкой Бундеслиге

«Омония» и «Майнц» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.70, а победа «Омонии» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Омония» хоть и не является фаворитом пары, да и в соперниках представитель немецкой Бундеслиги. Да и «Майнц» сейчас испытывает не самые лучшие времена, а киприоты набрали хороший ход. Наш риск — победа «Омонии».

Ставка: Победа «Омонии» с коэффициентом 3.65.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.