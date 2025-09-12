Хосилот — Равшан. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 12 сентября 2025 года

12 сентября в 16-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хосилот» и «Равшан». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хосилот» — «Равшан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Хосилот» на 4 очка опережает опасную зону. Да и пропустила команда 20 мячей в 14 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Вахшу» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Баркчи» (1:0). А вот поединок с «ЦСКА-Памиром» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Хосилот» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хосилот» постарается оторваться от группы аутсайдеров. Вот только стабильности команде явно недостает.

Причем «Хосилот» традиционно неудачно противостоит «Равшану». В 5 последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена впервые за 9 лет одолеть «Равшан».

«Равшан»

Турнирное положение: «Равшан» нынешний чемпионат проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте.

Причем «Равшан» на 4 пункта отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем немногим чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Равшан» не смог обыграть «Регар-ТадАЗ» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Худжанду» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Эсхатой» (0:0).

При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Равшан» нынче несколько прибавил в плане игры и результатов. Команда не проигрывала в 4 своих последних матчах.

При этом «Равшан» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и мотивация попасть в тройку у команды огромная.

Команда одолела «Хосилот» в двух последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда не намерена терять очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда выглядит явно сильнее столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Равшан» не проигрывал в 4 своих последних поединках

«Равшан» в среднем пропускает реже гола за матч

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.71.

Прогноз: «Равшан» намерен подтянуться к тройке лидеров, к тому же имеет надежные тылы.

Номинальные гости имеют в своем составе опытных исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Равшана» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21