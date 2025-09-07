1-й тайм Англия — АндорраОнлайн
    Словаки продолжат побеждать

    Люксембург — Словакия. Ставка (к. 1.75) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 7 сентября 2025 года

    Станислав Лоботка
    7 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Люксембург и Словакия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Словакия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Люксембург

    Турнирное положение: после одного матча у Люксембурга нет набранных очков в таблице группы А.

    Последние матчи: в игре первого тура Люксембург уступил на своем поле Северной Ирландии со счетом 1:3. Первый тайм завершился вничью (1:1), сразу после перерыва гости забили второй мяч, а через 20 минут Люксембург остался в меньшинстве, понятно, что отыграться было очень сложно.

    Ранее была ничья на своем поле в товарищеском матче с Ирландией (0:0) и поражение от Словении (0:1).

    • Не сыграют: травмированы — Мартинс (п), дисквалифицирован — Корац (п).

    Состояние команды: последние годы сборная Люксембурга прогрессирует, в ее составе появляются футболисты, играющие в неплохих европейских клубах. Из-за травмы не вызван на сбор хавбек «Спартака» Мартинс, но есть Оливье Тиль, игравший в РПЛ за «Уфу».

    Словакия

    Турнирное положение: после первого матча Словакия идет второй в группе А с тремя очками.

    Последние матчи: в первом туре Словакия на своем поле сенсационно переиграла Германию со счетом 2:0. Игра получилась на удивление равной, но словаки смогли реализовать все свои моменты в отличие от соперника. Отличились Ганцко и Стрелец.

    До этого были поражения в товарищеских матчах от Израиля (0:1) и Греции (1:4).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: к этой встрече команда Франческо Кальцоны подходит в отличном настроении после неожиданного успеха в матче с Германией (2:0). В сборной нет травмированных, а мораль и уверенность теперь на высшем уровне.

    Статистика для ставок

    • В отборе на Евро-2024 Словакия на своем поле сыграла вничью с Люксембургом (0:0)

    • Встреча на поле соперника завершилась победой словаков (1:0)

    • В отборе на Евро-2016 обе игры закончились победой Словакии (3:0, 4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Люксембурга дают 5,40, а на Словакию — 1,75, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.

    Прогноз: после победы над Германией словаки постараются развить успех и одержать вторую победу на старте турнира. Сделать это будет проще, чем с немцами, так как в составе Люксембурга не будет двух ключевых полузащитников.

    Основная ставка: Словакия выиграет за 1,75.

    Прогноз: также можно взять альтернативный вариант, что хозяева не смогут забить за 2,10.

    Дополнительная ставка: Люксембург не забьет за 2,10.

