ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьеро ИнкапьеНовый Серхио Рамос: почему «Арсенал» стремится подписать эквадорца с необычной фамилией Джеймс ТраффордФранк против Гвардиолы, дубль Дьёкереша и провал Поттера: кто запомнился в АПЛ на выходных Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • 11:25
    • «Спартак» отказался от трансфера Куэсты
  • 15:33
    • Чуквуэмека стал игроком «Боруссии» Дортмунд
  • 14:46
    • «СЭ»: «Сочи» интересен защитник греческого АЕКа
  • 14:29
    • Президент Серии А: Существует риск отзыва заявки на проведение Евро-2032
  • 13:42
    • Нико Ковач и «Боруссия» Дортмунд продлили контракт
  • 11:46
    • Матич подписал контракт с «Сассуоло»
  • 08:08
    • Хачанов вышел во второй круг US Open, обыграв Басаваредди
    Все новости спорта

    Быки вернут себе лидерство в группе

    Сочи — Краснодар. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок России, 27 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Сочи Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян
    27 августа в третьем туре группы B Кубка России по футболу сыграют «Сочи» и «Краснодар». Матч начнется в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 27 Августа 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 18:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочи» после двух туров находится на последней строчке в квартете B Кубка России.

    Команда смогла заработать два очка. «Сочи» поразил ворота соперников три раза, пропустив четыре мяча в свои.

    Сочи — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда выиграла. «Сочи» одолел «Крылья Советов» в серии пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 1:1.

    В первом туре «Сочи» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сочи» проваливает нынешний сезон. Результаты команды во внутреннем чемпионате отлично это показывает: клуб занимает последнее место после шести туров с одним баллом.

    Матчи Кубка отличаются от игр в чемпионате, однако в поединке с действующим чемпионом страны «Сочи», на бумаге, не имеет шансов.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Краснодар» после двух матчей в Кубке России занимает вторую строчку в квартете B.

    «Быки» заработали три балла. В активе команды пять забитых мяча при двух пропущенных.

  • Инцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу
  • Лидер команды и молодой талант оказались за бортом после конфликта
  • Вчера

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 4:0.

    До того команда проиграла «Крыльям Советов» дома. Матч завершился со счетом 1:2.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Краснодар», такое чувство, не был готов в первом туре Кубка России, отсюда неудачная игра и проигрыш.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Однако последние матчи показывают, что команда набирает ход. «Краснодар» имеет серию побед из пяти матчей. Больше поражает разница мячей — 17:1. В этом матче этот показатель может увеличиться.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» побеждает в 3 последних очных матчах

    • «Краснодар» побеждает в 5 последних матчах

    • В последних 5 играх «Краснодар» забивает в среднем 3.40 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 1.91.

    Прогноз: Ожидаем победу «Краснодару» в матче и большое количество мячей в игре.

    Ставка: ТБ 3 в матче за 2.50.

    Прогноз: Гости выглядят лучше, однако могут прибегнуть к ротации, и мы можем увидеть неожиданный результат.

    Дополнительная ставка: Ничья в основное время за 4.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Музетти — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фучович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Попырин — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кайрат — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Синнер — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.14
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 20:45
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зигемунд — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сочи — Краснодар: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 27.08.202518:30. Быки вернут себе лидерство в группе
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры