Сочи — Краснодар. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок России, 27 августа 2025 года

27 августа в третьем туре группы B Кубка России по футболу сыграют «Сочи» и «Краснодар». Матч начнется в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» после двух туров находится на последней строчке в квартете B Кубка России.

Команда смогла заработать два очка. «Сочи» поразил ворота соперников три раза, пропустив четыре мяча в свои.

Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда выиграла. «Сочи» одолел «Крылья Советов» в серии пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 1:1.

В первом туре «Сочи» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сочи» проваливает нынешний сезон. Результаты команды во внутреннем чемпионате отлично это показывает: клуб занимает последнее место после шести туров с одним баллом.

Матчи Кубка отличаются от игр в чемпионате, однако в поединке с действующим чемпионом страны «Сочи», на бумаге, не имеет шансов.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» после двух матчей в Кубке России занимает вторую строчку в квартете B.

«Быки» заработали три балла. В активе команды пять забитых мяча при двух пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 4:0.

До того команда проиграла «Крыльям Советов» дома. Матч завершился со счетом 1:2.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Краснодар», такое чувство, не был готов в первом туре Кубка России, отсюда неудачная игра и проигрыш.

Однако последние матчи показывают, что команда набирает ход. «Краснодар» имеет серию побед из пяти матчей. Больше поражает разница мячей — 17:1. В этом матче этот показатель может увеличиться.

Статистика для ставок

«Краснодар» побеждает в 3 последних очных матчах

«Краснодар» побеждает в 5 последних матчах

В последних 5 играх «Краснодар» забивает в среднем 3.40 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 1.91.

Прогноз: Ожидаем победу «Краснодару» в матче и большое количество мячей в игре.

Ставка: ТБ 3 в матче за 2.50.

Прогноз: Гости выглядят лучше, однако могут прибегнуть к ротации, и мы можем увидеть неожиданный результат.

Дополнительная ставка: Ничья в основное время за 4.20.