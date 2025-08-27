Сочи — Краснодар. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок России, 27 августа 2025 года

Сочи
Турнирное положение: «Сочи» после двух туров находится на последней строчке в квартете B Кубка России.
Команда смогла заработать два очка. «Сочи» поразил ворота соперников три раза, пропустив четыре мяча в свои.
Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда выиграла. «Сочи» одолел «Крылья Советов» в серии пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 1:1.
В первом туре «Сочи» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сочи» проваливает нынешний сезон. Результаты команды во внутреннем чемпионате отлично это показывает: клуб занимает последнее место после шести туров с одним баллом.
Матчи Кубка отличаются от игр в чемпионате, однако в поединке с действующим чемпионом страны «Сочи», на бумаге, не имеет шансов.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Краснодар» после двух матчей в Кубке России занимает вторую строчку в квартете B.
«Быки» заработали три балла. В активе команды пять забитых мяча при двух пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 4:0.
До того команда проиграла «Крыльям Советов» дома. Матч завершился со счетом 1:2.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Краснодар», такое чувство, не был готов в первом туре Кубка России, отсюда неудачная игра и проигрыш.
Однако последние матчи показывают, что команда набирает ход. «Краснодар» имеет серию побед из пяти матчей. Больше поражает разница мячей — 17:1. В этом матче этот показатель может увеличиться.
- «Краснодар» побеждает в 3 последних очных матчах
- «Краснодар» побеждает в 5 последних матчах
- В последних 5 играх «Краснодар» забивает в среднем 3.40 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 1.91.
Прогноз: Ожидаем победу «Краснодару» в матче и большое количество мячей в игре.
Ставка: ТБ 3 в матче за 2.50.
Прогноз: Гости выглядят лучше, однако могут прибегнуть к ротации, и мы можем увидеть неожиданный результат.
Дополнительная ставка: Ничья в основное время за 4.20.