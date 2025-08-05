Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 августа 2025 года

5 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шумбрат»

Турнирное положение: «Шумбрат» пока не имеет статуса профессиональной. Тем не менее, на своем уровне она выглядит солидно.

При этом «Шумбрат» имеет весьма скромный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.

Последние матчи: «Шумбрат» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, команда вполне способна пошуметь в Кубке.

Команде явно не хватает опыта битв с профессиональными клубами. Ну а где же еще добывать такой опыт, как не в Кубке страны?!

Вообще, «Шумбрат» намерен проявить свои лучшие качества. Команда мотивирована пройти как можно дальше в Кубке России.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Саранчане ставят перед собой цель выйти пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба относительно крепкий.

Причем «Шумбрат» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и фактор своего поля явно пойдет команде в плюс.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у саранчан явно полный порядок.

«Кристалл-МЭЗТ»

Турнирное положение: «Кристалл-МЭЗТ» дебютирует в Кубке России. Так что даже проход одного раунда можно будет считать успехом.

Причем «Кристалл-МЭЗТ» на своем уровне выглядит мощно. Команда явно намерена пробиться как можно дальше в Кубке.

Последние матчи: «Кристалл-МЭЗТ» максимально настраивается на дебют в Кубке. Да и подбор игроков у команды относительно приличный.

Команде явно не хватает опыта встреч на таком уровне. Так что добывать этот самый опыт придется в самых боевых условиях.

При этом «Кристалл-МЭЗТ» намерен действовать с позиции силы. Команда не боится никого, да и соперник также не обременен опытом встреч на уровне Кубка.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Клуб из Борисоглебска серьезно подготовился к дебюту в Кубке России. Так что мальчиками для битья команда не будет.

При этом «Кристалл-МЭЗТ» выглядит предпочтительнее оппонента. Тем не менее, недооценки соперника команда точно не допустит.

На стороне гостей в этой встрече будет задор. На своем уровне команда порой банально не замечает оппонентов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда априори сильнее оппонента, что и докажет на поле.

Статистика для ставок

«Шумбрат» дебютирует в Кубке России

«Кристалл-МЭЗТ» проведет свой первый матч в Кубке России

И те, и другие еще не противостояли профессиональным клубам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристалл-МЭЗТ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.19.

Прогноз: Клуб из Борисоглебска выглядит сильнее оппонента, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Шумбрат» пока выглядит темной лошадкой.

Ставка: Победа «Кристалл-МЭЗТ» за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.59