ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновТрансферный дайджест. 29 июля — 4 августа Сон Хын МинУходит как легенда: Сон Хын Мин прощается с «Тоттенхэмом Матеуш Ребецки против Криса ДанканаЛегкая победа Таиры, бой года от Ребецки и Данкана. Обзор карда UFC Vegas 108
  • 18:26
    • The Athletic: Рубен Диаш продлит контракт с «Манчестер Сити»
  • 17:59
    • Во «Фламенго» исключили переход Матеуса Гонсалвеша в ЦСКА
  • 16:33
    • «Барселона» забила пять мячей в ворота «Тэгу» и разгромила соперника
  • 14:39
    • Патрик Шик продлил контракт с «Байером»
  • 14:01
    • Прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф ЛЧ сезона-2025/2026
  • 11:16
    • КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Ростовом»
  • 10:35
    • Овечкин — самый высокооплачиваемый игрок в истории НХЛ
    Все новости спорта

    «Шумбрат» вылетит без шума

    Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    5 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 05 Августа 2025 года

    FK Shumbrat Saransk

  • Россия. Кубок
  •  FK Shumbrat Saransk 20:15 Kristall MEZ Borisoglebsk

    Kristall MEZ Borisoglebsk

  • Россия. Кубок
  •

    «Шумбрат»

    Турнирное положение: «Шумбрат» пока не имеет статуса профессиональной. Тем не менее, на своем уровне она выглядит солидно.

    При этом «Шумбрат» имеет весьма скромный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.

    Последние матчи: «Шумбрат» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, команда вполне способна пошуметь в Кубке.

    Команде явно не хватает опыта битв с профессиональными клубами. Ну а где же еще добывать такой опыт, как не в Кубке страны?!

    Вообще, «Шумбрат» намерен проявить свои лучшие качества. Команда мотивирована пройти как можно дальше в Кубке России.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Саранчане ставят перед собой цель выйти пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба относительно крепкий.

    Причем «Шумбрат» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и фактор своего поля явно пойдет команде в плюс.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у саранчан явно полный порядок.

    «Кристалл-МЭЗТ»

    Турнирное положение: «Кристалл-МЭЗТ» дебютирует в Кубке России. Так что даже проход одного раунда можно будет считать успехом.

    Причем «Кристалл-МЭЗТ» на своем уровне выглядит мощно. Команда явно намерена пробиться как можно дальше в Кубке.

  • Раков разнёс «Ростов»: «Крылья Советов» устроили разгром на выезде
  • В РПЛ зажигается новая звезда
  • Вчера

    • Последние матчи: «Кристалл-МЭЗТ» максимально настраивается на дебют в Кубке. Да и подбор игроков у команды относительно приличный.

    Команде явно не хватает опыта встреч на таком уровне. Так что добывать этот самый опыт придется в самых боевых условиях.

    При этом «Кристалл-МЭЗТ» намерен действовать с позиции силы. Команда не боится никого, да и соперник также не обременен опытом встреч на уровне Кубка.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Клуб из Борисоглебска серьезно подготовился к дебюту в Кубке России. Так что мальчиками для битья команда не будет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Кристалл-МЭЗТ» выглядит предпочтительнее оппонента. Тем не менее, недооценки соперника команда точно не допустит.

    На стороне гостей в этой встрече будет задор. На своем уровне команда порой банально не замечает оппонентов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда априори сильнее оппонента, что и докажет на поле.

    Статистика для ставок

    • «Шумбрат» дебютирует в Кубке России

    • «Кристалл-МЭЗТ» проведет свой первый матч в Кубке России

    • И те, и другие еще не противостояли профессиональным клубам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристалл-МЭЗТ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.19.

    Прогноз: Клуб из Борисоглебска выглядит сильнее оппонента, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Шумбрат» пока выглядит темной лошадкой.

    Ставка: Победа «Кристалл-МЭЗТ» за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.59

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ротор — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.96
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Костюк — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сантос — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мбоко — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Микельсен — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч РВЧеллендж — Звезда Санкт-Петербург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Амкал — Квант
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 05.08.202520:15. «Шумбрат» вылетит без шума
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры