Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 августа 2025 года

FK Shumbrat Saransk
Kristall MEZ Borisoglebsk
«Шумбрат»
Турнирное положение: «Шумбрат» пока не имеет статуса профессиональной. Тем не менее, на своем уровне она выглядит солидно.
При этом «Шумбрат» имеет весьма скромный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички.
Последние матчи: «Шумбрат» только начинает свой кубковый путь. Да и вообще, команда вполне способна пошуметь в Кубке.
Команде явно не хватает опыта битв с профессиональными клубами. Ну а где же еще добывать такой опыт, как не в Кубке страны?!
Вообще, «Шумбрат» намерен проявить свои лучшие качества. Команда мотивирована пройти как можно дальше в Кубке России.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саранчане ставят перед собой цель выйти пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба относительно крепкий.
Причем «Шумбрат» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и фактор своего поля явно пойдет команде в плюс.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать на пределе своих возможностей. С мотивацией у саранчан явно полный порядок.
«Кристалл-МЭЗТ»
Турнирное положение: «Кристалл-МЭЗТ» дебютирует в Кубке России. Так что даже проход одного раунда можно будет считать успехом.
Причем «Кристалл-МЭЗТ» на своем уровне выглядит мощно. Команда явно намерена пробиться как можно дальше в Кубке.
Последние матчи: «Кристалл-МЭЗТ» максимально настраивается на дебют в Кубке. Да и подбор игроков у команды относительно приличный.
Команде явно не хватает опыта встреч на таком уровне. Так что добывать этот самый опыт придется в самых боевых условиях.
При этом «Кристалл-МЭЗТ» намерен действовать с позиции силы. Команда не боится никого, да и соперник также не обременен опытом встреч на уровне Кубка.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Клуб из Борисоглебска серьезно подготовился к дебюту в Кубке России. Так что мальчиками для битья команда не будет.
При этом «Кристалл-МЭЗТ» выглядит предпочтительнее оппонента. Тем не менее, недооценки соперника команда точно не допустит.
На стороне гостей в этой встрече будет задор. На своем уровне команда порой банально не замечает оппонентов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда априори сильнее оппонента, что и докажет на поле.
Статистика для ставок
- «Шумбрат» дебютирует в Кубке России
- «Кристалл-МЭЗТ» проведет свой первый матч в Кубке России
- И те, и другие еще не противостояли профессиональным клубам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристалл-МЭЗТ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.19.
- 1.84Рубин — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Ливерпуль — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Динамо Киев — Пафос: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Клуб из Борисоглебска выглядит сильнее оппонента, и наверняка максимально активно понесется в атаку.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же «Шумбрат» пока выглядит темной лошадкой.
Ставка: Победа «Кристалл-МЭЗТ» за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.59