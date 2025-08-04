Тэгу — Барселона: прогноз на футбол и ставка 2.25

4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Тэгу» и «Барселона». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тэгу»

Турнирное положение: «Тэгу» проваливает нынешний чемпионат Южной Кореи. Команда там находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Тэгу» в 24 матчах чемпионата набрал лишь 14 очков. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тэгу» уступил «Пхохан Стилерс» (0:1).

До того команда была бита «Аньянгом» (0:4). Да и поединок с «Кимчхон Санму» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Тэгу» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Корейцы нынче переживают крайне непростые времена. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Тэгу» не сумел отличиться в 2 своих последних матчах. А вот не побеждает команда еще с середины мая.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Корейцы постараются сдержать атаки каталонцев.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Барселона» пока провела только два спарринга. В них каталонцы добыли 2 виктории, отличившись 10 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонцы перестреляли «Сеул» (7:3).

До того команда нанесла поражение «Кобе» (3:1). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Атлетиком» (3:0).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Каталонцы в летних контрольных матчах выглядят впечатляюще. Вообще же, команда победила в 3 своих последних поединках.

При этом «Барселона» неизменно пропускала в обоих контрольных поединках. А вот в плане организации атак команда привычно преуспевает.

Постепенно набирают кондиции лидеры «кулес». Полезен опытнейший Роберт Левандовский, да и Ламин Ямаль явно скажет свое веское слово!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. А вот в плане надежности тылов каталонцы явно поднатореют.

Статистика для ставок

«Тэгу» уступил в 3 последних матчах

Каталонцы победили в 3 своих последних поединках

«Барса» в 2 летних спаррингах настреляла 10 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.14 и 5.00.

Прогноз: Каталонцы блестяще выглядят в плане реализации, и явно будут активно атаковать.

«Барселона» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Фора «Барселоны» -3.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00