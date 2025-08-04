Тэгу — Барселона: прогноз на футбол и ставка 2.25

Тэгу
Барселона
«Тэгу»
Турнирное положение: «Тэгу» проваливает нынешний чемпионат Южной Кореи. Команда там находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Тэгу» в 24 матчах чемпионата набрал лишь 14 очков. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.
Тэгу — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тэгу» уступил «Пхохан Стилерс» (0:1).
До того команда была бита «Аньянгом» (0:4). Да и поединок с «Кимчхон Санму» завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Тэгу» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Корейцы нынче переживают крайне непростые времена. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
Причем «Тэгу» не сумел отличиться в 2 своих последних матчах. А вот не побеждает команда еще с середины мая.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Корейцы постараются сдержать атаки каталонцев.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Барселона» пока провела только два спарринга. В них каталонцы добыли 2 виктории, отличившись 10 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонцы перестреляли «Сеул» (7:3).
До того команда нанесла поражение «Кобе» (3:1). А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Атлетиком» (3:0).
При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Каталонцы в летних контрольных матчах выглядят впечатляюще. Вообще же, команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Барселона» неизменно пропускала в обоих контрольных поединках. А вот в плане организации атак команда привычно преуспевает.
Постепенно набирают кондиции лидеры «кулес». Полезен опытнейший Роберт Левандовский, да и Ламин Ямаль явно скажет свое веское слово!
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. А вот в плане надежности тылов каталонцы явно поднатореют.
Статистика для ставок
- «Тэгу» уступил в 3 последних матчах
- Каталонцы победили в 3 своих последних поединках
- «Барса» в 2 летних спаррингах настреляла 10 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.14 и 5.00.
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Прогноз: Каталонцы блестяще выглядят в плане реализации, и явно будут активно атаковать.
«Барселона» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.
Ставка: Фора «Барселоны» -3.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00