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    «Волки» загрызут «Жирону»

    Жирона — Вулверхэмптон. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Вулверхэмптон»
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    Виктор Цыганков
    3 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Жирона» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 21:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: Жиронцы неудачно провели минувший сезон. Команда финишировала на 16 строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

    При этом «Жирона» лишь на один пункт опередила зону вылета. А вот забивала команда в среднем реже чаще одного мяча за матч.

    Жирона — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Жиронцы одолели «Алавес» (1:0).

    До того команда потерпела поражение от «Марселя» (0:2). А вот поединок с «Эспаньолом» завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Жирона» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Жиронцы нынче пребывают в приличных кондициях. В 4 летних спаррингах команда добыла 2 виктории.

    Причем «Жирона» до последнего поединка не забивала 2 матча кряду. Да и вообще, голы даются команде весьма натужно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Жиронцы постараются поднатореть в плане реализации.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулвз» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вулверхэмптон» уступил в 20 матчах из 38. А вот в собственные ворота команда пропустила 69 мячей в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вулверхэмптон» был бит «Лидсом» (1:3).

    До того команда подписала мировую со «Сток Сити» (1:1). А вот несколько ранее она не смогла обыграть «Брентфорд» (1:1).

    При этом «Вулверхэмптон» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вулвз» только недавно начали серию спаррингов. А вот не побеждает команда уже в 6 матчах кряду.

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    При этом «Вулверхэмптон» пока не побеждал в летних спаррингах. Да и вообще, «волки» имеют огромные сложности в созидательном плане.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Вулвз» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вулвз» явно не боятся соперника, плюс мотивированы добыть столь долгожданную победу.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» до последнего поединка не забивала 2 матча кряду

    • «Вулвз» не побеждали в 6 последних матчах

    • «Вулверхэмптон» неизменно пропускал в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

    Прогноз: «Вулвз» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам жиронцев.

    «Вулверхэмптон» имеет в своем распоряжении вполне качественных атакующих исполнителей, да и оборону «Жироны» явно не назовешь монолитной.

    Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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    Жирона — Вулверхэмптон: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 03.08.202521:00. «Волки» загрызут «Жирону»
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