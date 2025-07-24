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    «Сабах» увезёт победу из Молдавии?

    Петрокуб — Сабах. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Петрокуб» — «Сабах»
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    «Биркиркара» — «Петрокуб»
    «Петрокуб» из Молдавии дома сыграет против «Сабаха» из Азербайджана в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Петрокуб» — «Сабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Петрокуб

  • Молдова. Суперлига
    •  Петрокуб 20:00 Сабах

    Сабах

  • Азербайджан. Кубок
    •

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии «Петрокуб» занимает 3 место, набрав 8 очков: 2 победы и 2 ничьих.

    Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций команда из Хынчешт разгромила мальтийскую «Биркиркару» (3:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях).

    Петрокуб — Сабах: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» выиграл у «Политехники» (2:1), «Зимбру» (2:1), а также сыграл вничью с «Бельцами» (1:1) и «Шерифом» (0:0).

    «Сабах»

    Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.

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    • Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних матчах «Сабах» одержал три победы, один раз сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Сабах» проиграл «Целе» в Лиге Европы (5:6 — суммарный счёт)

    • «Петрокуб» переиграл «Биркиркару» в Лиге конференций (3:1 — суммарный счёт)

    • «Сабах» и «Петрокуб» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Сабах» — в 2.70.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Петрокубу» будет тяжело в игре с «Сабахом», который выглядит мощно. К тому же опыт азербайджанцев в игре со словенцами в Лиге Европы, может им пригодиться в игре с командой ниже классом.

    Ставка: Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.70.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Петрокуб — Сабах?

    Матч Петрокуб — Сабах состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Петрокуб — Сабах?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Сабаха».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Петрокуб — Сабах?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Сабаха»» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Петрокуб — Сабах?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Петрокуб — Сабах?

    Коэффициенты букмекеров: : «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Сабах» — в 2.70.

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    Петрокуб — Сабах: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. «Сабах» увезёт победу из Молдавии?
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