Петрокуб — Сабах. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Петрокуб
Сабах
«Петрокуб»
Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии «Петрокуб» занимает 3 место, набрав 8 очков: 2 победы и 2 ничьих.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций команда из Хынчешт разгромила мальтийскую «Биркиркару» (3:0 — победа дома, 0:1 — поражение в гостях).
Петрокуб — Сабах: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Молдавии «Петрокуб» выиграл у «Политехники» (2:1), «Зимбру» (2:1), а также сыграл вничью с «Бельцами» (1:1) и «Шерифом» (0:0).
«Сабах»
Турнирная таблица: В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял итоговое 5 место, набрав 48 баллов.
Последние матчи: «Сабах» не смог пройти первую стадию Лиги Европы, проиграв словенскому коллективу «Целе» лишь в дополнительное время (5:6 — по сумме двух встреч).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Сабах» одержал три победы, один раз сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.
Статистика для ставок
- «Сабах» проиграл «Целе» в Лиге Европы (5:6 — суммарный счёт)
- «Петрокуб» переиграл «Биркиркару» в Лиге конференций (3:1 — суммарный счёт)
- «Сабах» и «Петрокуб» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Сабах» — в 2.70.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: «Петрокубу» будет тяжело в игре с «Сабахом», который выглядит мощно. К тому же опыт азербайджанцев в игре со словенцами в Лиге Европы, может им пригодиться в игре с командой ниже классом.
Ставка: Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.70.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.