Тукумс 2000 — Гробиня. Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 21 июля 2025 года

21 июля в 23-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Тукумс 2000» и «Гробиня». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тукумс 2000» — «Гробиня», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тукумс 2000»

Турнирное положение: «Тукумс 2000» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Тукумс 2000» всего на один пункт опережает аутсайдера «Метту». А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тукумс 2000» по всем статьям уступил «Риге» (0:4).

До того команда была бита «Супер Новой» (0:1). А вот поединок с «Меттой» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тукумс 2000» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тукумс 2000» нынче выглядит неуверенно. Команда уступила в двух матчах кряду.

Причем «Тукумс 2000» традиционно неудачно противостоит «Гробине». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух викториях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.

«Гробиня»

Турнирное положение: «Гробиня» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Гробиня» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гробиня» уступила «Метте» (0:1).

До того команда была бита «Лиепаей» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Даугавпилса» (2:3).

При этом «Гробиня» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гробиня» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 22 поединках чемпионата.

При этом «Гробиня» пропускает в среднем почти 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась уже на 3 поединка.

Команда уступила уже в 13 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего пять раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

«Гробиня» уступила в 3 своих последних матчах

«Тукумс 2000» проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тукумс 2000» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.

Прогноз: «Тукумс 2000» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.

Фактор своего поля и запредельная мотивация выбраться из опасной зоны станут союзниками «Тукумса 2000».

Ставка: Победа «Тукумса 2000» за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.41