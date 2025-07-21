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    Выберется ли «Тукумс 2000» из опасной зоны?

    Тукумс 2000 — Гробиня. Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 21 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тукумс 2000» — «Гробиня»
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    «Тукумс 2000»
    21 июля в 23-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Тукумс 2000» и «Гробиня». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тукумс 2000» — «Гробиня», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 21 Июля 2025 года

    Тукумс 2000

  • Латвия. Высшая лига
    •  Тукумс 2000 18:00 Гробиня

    Гробиня

  • Гробиня
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    «Тукумс 2000»

    Турнирное положение: «Тукумс 2000» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тукумс 2000» всего на один пункт опережает аутсайдера «Метту». А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 22 матчах.

    Тукумс 2000 — Гробиня: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тукумс 2000» по всем статьям уступил «Риге» (0:4).

    До того команда была бита «Супер Новой» (0:1). А вот поединок с «Меттой» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тукумс 2000» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тукумс 2000» нынче выглядит неуверенно. Команда уступила в двух матчах кряду.

    Причем «Тукумс 2000» традиционно неудачно противостоит «Гробине». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух викториях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.

    «Гробиня»

    Турнирное положение: «Гробиня» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гробиня» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гробиня» уступила «Метте» (0:1).

    До того команда была бита «Лиепаей» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Даугавпилса» (2:3).

    При этом «Гробиня» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Гробиня» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 22 поединках чемпионата.

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    При этом «Гробиня» пропускает в среднем почти 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась уже на 3 поединка.

    Команда уступила уже в 13 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего пять раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

    • «Гробиня» уступила в 3 своих последних матчах

    • «Тукумс 2000» проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тукумс 2000» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.

    Прогноз: «Тукумс 2000» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.

    Фактор своего поля и запредельная мотивация выбраться из опасной зоны станут союзниками «Тукумса 2000».

    Ставка: Победа «Тукумса 2000» за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.41

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тукумс 2000 — Гробиня?

    Матч Тукумс 2000 — Гробиня состоится 21 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тукумс 2000 — Гробиня?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.44.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тукумс 2000 — Гробиня?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тукумс 2000 — Гробиня?

    Коэффициенты букмекеров: «Тукумс 2000» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.45.

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    Тукумс 2000 — Гробиня: прогноз и ставка за 2.44, статистика, коэффициенты матча 21.07.202518:00. Выберется ли «Тукумс 2000» из опасной зоны?
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