Тукумс 2000 — Гробиня. Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 21 июля 2025 года

Тукумс 2000
Гробиня
«Тукумс 2000»
Турнирное положение: «Тукумс 2000» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Тукумс 2000» всего на один пункт опережает аутсайдера «Метту». А вот отличились игроки команды 23 результативными ударами в 22 матчах.
Тукумс 2000 — Гробиня: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тукумс 2000» по всем статьям уступил «Риге» (0:4).
До того команда была бита «Супер Новой» (0:1). А вот поединок с «Меттой» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тукумс 2000» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тукумс 2000» нынче выглядит неуверенно. Команда уступила в двух матчах кряду.
Причем «Тукумс 2000» традиционно неудачно противостоит «Гробине». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух викториях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.
«Гробиня»
Турнирное положение: «Гробиня» сражается за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Гробиня» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гробиня» уступила «Метте» (0:1).
До того команда была бита «Лиепаей» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Даугавпилса» (2:3).
При этом «Гробиня» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гробиня» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 22 поединках чемпионата.
При этом «Гробиня» пропускает в среднем почти 2 гола за матч. А вот пораженческая серия растянулась уже на 3 поединка.
Команда уступила уже в 13 поединках нынешнего чемпионата. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего пять раз.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают фактически 2 гола за матч
- «Гробиня» уступила в 3 своих последних матчах
- «Тукумс 2000» проиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тукумс 2000» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.
- 2.35Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.90Зенит — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 3.50Ахмат — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Тукумс 2000» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сумеет воспользоваться его проблемами.
Фактор своего поля и запредельная мотивация выбраться из опасной зоны станут союзниками «Тукумса 2000».
Ставка: Победа «Тукумса 2000» за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.41