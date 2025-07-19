Пхохан — Чонбук. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 19 июля 2025 года

«Пхохан» примет дома «Чонбук» в 22-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 19 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пхохан» — «Чонбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пхохан»

Турнирное положение: «Пхохан» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 32 балла и занимает четвертую строчку в таблице.

Команда лишь по дополнительным показателям отстает от третьего в таблице «Кимчхона», а также на два очка опережает зону чемпионского раунда (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Сеула» (1:4).

Перед этим коллектив в 20-м туре национального чемпионата набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах оказался сильнее «Чеджу» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат Южной Кореи, «Пхохан» проиграл только два раза при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Ли Хо-джэ — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с восемью голами.

«Чонбук»

Турнирное положение: «Чонбук» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 45 баллов и занимает первую строчку.

Команда на 10 очков опережает своего ближайшего преследователя в лице «Тэджона» и на 13 баллов третий в таблице «Кимчхон».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:0 обыграл на чужом поле «Сеул».

Перед этим коллектив в 20-м туре Кей-лиги также набрал три балла, когда снова-таки на выездном поле одержал победу над «Кимчхон Сангму» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Южной Кореи, «Чонбук» одержал шесть побед при одной ничьей.

Такие результаты обещают гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму их нынешнего соперника.

Чон Се Джин — лучший бомбардир команды и чемпионата Южной Кореи с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Пхохана» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Пхохана» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Чонбук» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чонбук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Пхохана» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних играх.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован в трех из четырех последних поединков гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

Ставка: «Чонбук» победит за 2.45