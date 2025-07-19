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    Увезет ли «Чонбук» три очка из Пхохана?

    Пхохан — Чонбук. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 19 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Пхохан» — «Чонбук»
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    «Чонбук»
    «Пхохан» примет дома «Чонбук» в 22-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 19 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пхохан» — «Чонбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 19 Июля 2025 года

    Пхохан Стилерс

  • Пхохан
    •  Пхохан Стилерс 13:00 Чонбук Хендай Моторс

    Чонбук Хендай Моторс

  • Чонджу
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    «Пхохан»

    Турнирное положение: «Пхохан» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 32 балла и занимает четвертую строчку в таблице.

    Команда лишь по дополнительным показателям отстает от третьего в таблице «Кимчхона», а также на два очка опережает зону чемпионского раунда (топ-6).

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Сеула» (1:4).

    Перед этим коллектив в 20-м туре национального чемпионата набрал три очка, когда теперь уже в домашних стенах оказался сильнее «Чеджу» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат Южной Кореи, «Пхохан» проиграл только два раза при четырех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Ли Хо-джэ — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с восемью голами.

    «Чонбук»

    Турнирное положение: «Чонбук» по итогам 21-го поединка южнокорейского первенства набрал 45 баллов и занимает первую строчку.

    Команда на 10 очков опережает своего ближайшего преследователя в лице «Тэджона» и на 13 баллов третий в таблице «Кимчхон».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:0 обыграл на чужом поле «Сеул».

    Перед этим коллектив в 20-м туре Кей-лиги также набрал три балла, когда снова-таки на выездном поле одержал победу над «Кимчхон Сангму» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Южной Кореи, «Чонбук» одержал шесть побед при одной ничьей.

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    Такие результаты обещают гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшую форму их нынешнего соперника.

    Чон Се Джин — лучший бомбардир команды и чемпионата Южной Кореи с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Пхохана» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Пхохана» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Чонбук» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Пхохана» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних играх.

    Вместе с тем, такой же сценарий был реализован в трех из четырех последних поединков гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

    Ставка: «Чонбук» победит за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пхохан — Чонбук?

    Матч Пхохан — Чонбук состоится 19 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пхохан — Чонбук?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пхохан — Чонбук?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пхохан — Чонбук?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пхохан — Чонбук?

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.15, победа «Пхохана» — в 3.10.

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