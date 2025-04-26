Вольфсбург — Фрайбург. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 апреля 2025 года

26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Фрайбург». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Фрайбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» в чемпионате Германии находится на 12-м месте. У команды 39 очков по итогам 30 встреч.

К текущему моменту «Вольфсбург» одержал 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей составляет 53-47.

Последние матчи: В текущем месяце «Вольфсбург» еще ни разу не победил. В трех матчах у команды два поражения и одна ничья.

Ранее «Вольфсбург» уступил «РБ Лейпцигу» (2:3) и «Униону» (0:1). Удалось добиться положительного результата лишь во встрече с «Майнцем» (2:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Вольфсбург» находится в нижней части таблицы. О вылете во вторую Бундеслигу говорить не приходится. Впрочем, также не верится в то, что «волки» смогут в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

В Бундеслиге безвыигрышная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Вольфсбург» побеждал еще 1 марта. Тогда в гостях удалось взять верх над «Вердером» со счетом 1:0.

В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. У обеих команд приблизительно равные шансы на победу.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» располагается на 5-й позиции в таблице. В активе клуба 48 набранных очков.

«Фрайбург» в 30 встречах одержал 14 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Команда забила 43 гола и пропустила 47 мячей.

Последние матчи: «Фрайбург» в апреле сыграл три матча. Клуб смог одержать две победы.

Текущий месяц «Фрайбург» начал неудачно, уступив дома дортмундской «Боруссии» со счетом 1:4. Однако потом были две виктории в матчах с «Боруссией» Менхенгладбах (2:1) и «Хоффенхаймом» (3:2).

Состояние команды: «Фрайбург» рассчитывает в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. У команды очень хорошие шансы финишировать в топ-4.

Стоит отметить, что «Фрайбург» удачно играет в гостях. В последних пяти выездных матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью. Последний раз «Фрайбург» проигрывал на чужом поле еще 18 января, когда уступил «Штутгарту» (0:4).

В первом круге «Фрайбург» завоевал три очка в родных стенах. Команда взяла верх над «Вольфсбургом» со счетом 3:2.

Статистика для ставок

В Бундеслиге безвыигрышная серия «Вольфсбурга» составляет 6 матчей

«Фрайбург» в апреле в трех встречах одержал две победы

В первом круге «Фрайбург» дома одолел «Вольфсбург» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а выигрыш оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Фрайбург» борется за попадание в Лигу чемпионов и хорошо играет на выезде. У гостей есть неплохие шансы добиться положительного результата.

Ставка: «Фрайбург» не проиграет за 1.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет упорная борьба и на перерыв команды уйдут при равном счете.

Ставка: ничья после первого тайма за 2.25