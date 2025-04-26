Вольфсбург — Фрайбург. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 апреля 2025 года

Вольфсбург
Фрайбург
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Вольфсбург» в чемпионате Германии находится на 12-м месте. У команды 39 очков по итогам 30 встреч.
К текущему моменту «Вольфсбург» одержал 10 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей составляет 53-47.
Вольфсбург — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В текущем месяце «Вольфсбург» еще ни разу не победил. В трех матчах у команды два поражения и одна ничья.
Ранее «Вольфсбург» уступил «РБ Лейпцигу» (2:3) и «Униону» (0:1). Удалось добиться положительного результата лишь во встрече с «Майнцем» (2:2).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Вольфсбург» находится в нижней части таблицы. О вылете во вторую Бундеслигу говорить не приходится. Впрочем, также не верится в то, что «волки» смогут в следующем сезоне сыграть в еврокубках.
В Бундеслиге безвыигрышная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Вольфсбург» побеждал еще 1 марта. Тогда в гостях удалось взять верх над «Вердером» со счетом 1:0.
В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. У обеих команд приблизительно равные шансы на победу.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» располагается на 5-й позиции в таблице. В активе клуба 48 набранных очков.
«Фрайбург» в 30 встречах одержал 14 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Команда забила 43 гола и пропустила 47 мячей.
Последние матчи: «Фрайбург» в апреле сыграл три матча. Клуб смог одержать две победы.
Текущий месяц «Фрайбург» начал неудачно, уступив дома дортмундской «Боруссии» со счетом 1:4. Однако потом были две виктории в матчах с «Боруссией» Менхенгладбах (2:1) и «Хоффенхаймом» (3:2).
Состояние команды: «Фрайбург» рассчитывает в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. У команды очень хорошие шансы финишировать в топ-4.
Стоит отметить, что «Фрайбург» удачно играет в гостях. В последних пяти выездных матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью. Последний раз «Фрайбург» проигрывал на чужом поле еще 18 января, когда уступил «Штутгарту» (0:4).
В первом круге «Фрайбург» завоевал три очка в родных стенах. Команда взяла верх над «Вольфсбургом» со счетом 3:2.
Статистика для ставок
- В Бундеслиге безвыигрышная серия «Вольфсбурга» составляет 6 матчей
- «Фрайбург» в апреле в трех встречах одержал две победы
- В первом круге «Фрайбург» дома одолел «Вольфсбург» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а выигрыш оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Фрайбург» борется за попадание в Лигу чемпионов и хорошо играет на выезде. У гостей есть неплохие шансы добиться положительного результата.
Ставка: «Фрайбург» не проиграет за 1.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет упорная борьба и на перерыв команды уйдут при равном счете.
Ставка: ничья после первого тайма за 2.25