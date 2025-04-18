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    «Лидс» сделает шаг к выходу в АПЛ

    Оксфорд Юнайтед — Лидс. Ставка (к. 1.80) и прогноз на английский Чемпионшип 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оксфорд Юнайтед» — «Лидс»
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    Даниэль Фарке — тренер «Лидса»
    18 апреля в 43-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Лидс». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2025 года

    Оксфорд Юнайтед

  • Англия. Чемпионшип
    •  Оксфорд Юнайтед 22:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Оксфорд Юнайтед» располагается на 17-м месте в таблице Чемпионшипа с 48 очками.

    Последние матчи: в 42-м туре «Оксфорд» в гостях победил «Шеффилд Уэндсей» со счетом 1:0. Игра получилась довольно равной, но больше повезло «студентам», которые смогли забить победный мяч на 79-й минуте. Его автором стал защитник Сэм Лонг.

    Оксфорд Юнайтед — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Ранее команда уступила на своем поле «КПР» (1:3) и выиграла у «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

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    • Не сыграют: травмирован — Мур (з).

    Состояние команды: под началом Гэри Роуэтта «Оксфорд Юнайтед» показывает довольно неплохой и результативный футбол, забив 43 мяча в 42 матчах. Защита является более проблемной линией, все-таки 60 голов это много.

    Тем не менее, выступление команды в этом сезоне после выхода из Лиги 1 можно уже назвать успешным. От зоны вылета «Оксфорд Юнайтед» сейчас отделяет 6 очков, которые отыграть за 4 оставшихся тура будет очень сложно.

    «Лидс»

    Турнирное положение: сейчас после 43 туров «Лидс» возглавляет таблицу Чемпионшипа с 88 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: начало матча против «Престона» получилось очень бурным и уже к 13-й минуте «Лидс» вел со счетом 2:1, но после мощного старта болельщики голов больше не увидели. Команда Даниэля Фарке владела просто подавляющим преимущество и создала очень много голевых моментов, но третий раз поразить ворота соперника не смогла.

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    До этого была гостевая победа над «Мидлсбро» (1:0) и ничья с «Лутоном» (1:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: при немецком тренере Фарке «Лидс» показывает просто феноменальную результативность, забив уже 82 мяча в 42 турах. При этом и оборона у команды тоже на нормальном уровне, всего 29 пропущенных голов.

    Интересно, что голы в «Лидсе» забивают многие футболисты, так как командная игра поставлена на высшем уровне. За звание лучшего бомбардира Чемпионшипа сейчас борются сразу два игрока команды (Пирое и Джеймс).

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Лидс» разгромил своего соперника со счетом 4:0

    • В сезоне 2017/18 команды обменялись домашними победами

    • В пяти последних матчах у «Оксфорда» три победы и два поражения, у «Лидса» за тот же отрезок три победы и две ничьи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оксфорд Юнайтед» дают 8,80, а на «Лидс» — 1,37, ничью букмекеры оценивают в 4,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

    Прогноз: «Лидс» играет сам и позволяет это делать соперникам, поэтому хозяева получат не один шанс поразить ворота. Для выхода в АПЛ команде Фарке необходимо одержать всего две победы, поэтому «Лидс» будет стремиться сделать это как можно быстрее. Команда подходит к этому матчу в сильнейшем составе, голов тут должно быть немало.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,80.

    Прогноз: также можно рассмотреть еще один вариант, что «Лидс» не станет откладывать дела на второй тайм, а все решит в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: победа «Лидса» в первом тайме с форой -1 за 3,0.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Оксфорд Юнайтед — Лидс?

    Матч Оксфорд Юнайтед — Лидс состоится 18 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Чемпионшип.

    Какой прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Лидс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5.

    Какую сделать ставку на матч Оксфорд Юнайтед — Лидс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Оксфорд Юнайтед — Лидс?

    Смотреть матч турнира Чемпионшип в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Оксфорд Юнайтед — Лидс?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Оксфорд Юнайтед» дают 8,80, а на «Лидс» — 1,37, ничью букмекеры оценивают в 4,90.

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    Оксфорд Юнайтед — Лидс: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 18.04.202522:00. «Лидс» сделает шаг к выходу в АПЛ
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