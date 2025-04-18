18 апреля в 43-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» и «Лидс». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Лидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: «Оксфорд Юнайтед» располагается на 17-м месте в таблице Чемпионшипа с 48 очками.

Последние матчи: в 42-м туре «Оксфорд» в гостях победил «Шеффилд Уэндсей» со счетом 1:0. Игра получилась довольно равной, но больше повезло «студентам», которые смогли забить победный мяч на 79-й минуте. Его автором стал защитник Сэм Лонг.

Ранее команда уступила на своем поле «КПР» (1:3) и выиграла у «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Мур (з).

Состояние команды: под началом Гэри Роуэтта «Оксфорд Юнайтед» показывает довольно неплохой и результативный футбол, забив 43 мяча в 42 матчах. Защита является более проблемной линией, все-таки 60 голов это много.

Тем не менее, выступление команды в этом сезоне после выхода из Лиги 1 можно уже назвать успешным. От зоны вылета «Оксфорд Юнайтед» сейчас отделяет 6 очков, которые отыграть за 4 оставшихся тура будет очень сложно.

«Лидс»

Турнирное положение: сейчас после 43 туров «Лидс» возглавляет таблицу Чемпионшипа с 88 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: начало матча против «Престона» получилось очень бурным и уже к 13-й минуте «Лидс» вел со счетом 2:1, но после мощного старта болельщики голов больше не увидели. Команда Даниэля Фарке владела просто подавляющим преимущество и создала очень много голевых моментов, но третий раз поразить ворота соперника не смогла.

До этого была гостевая победа над «Мидлсбро» (1:0) и ничья с «Лутоном» (1:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: при немецком тренере Фарке «Лидс» показывает просто феноменальную результативность, забив уже 82 мяча в 42 турах. При этом и оборона у команды тоже на нормальном уровне, всего 29 пропущенных голов.

Интересно, что голы в «Лидсе» забивают многие футболисты, так как командная игра поставлена на высшем уровне. За звание лучшего бомбардира Чемпионшипа сейчас борются сразу два игрока команды (Пирое и Джеймс).

Статистика для ставок

В первом круге «Лидс» разгромил своего соперника со счетом 4:0

В сезоне 2017/18 команды обменялись домашними победами

В пяти последних матчах у «Оксфорда» три победы и два поражения, у «Лидса» за тот же отрезок три победы и две ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оксфорд Юнайтед» дают 8,80, а на «Лидс» — 1,37, ничью букмекеры оценивают в 4,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

Прогноз: «Лидс» играет сам и позволяет это делать соперникам, поэтому хозяева получат не один шанс поразить ворота. Для выхода в АПЛ команде Фарке необходимо одержать всего две победы, поэтому «Лидс» будет стремиться сделать это как можно быстрее. Команда подходит к этому матчу в сильнейшем составе, голов тут должно быть немало.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,80.

Прогноз: также можно рассмотреть еще один вариант, что «Лидс» не станет откладывать дела на второй тайм, а все решит в первые 45 минут.

Дополнительная ставка: победа «Лидса» в первом тайме с форой -1 за 3,0.