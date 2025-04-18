У «Бристоль Сити» 64 набранных очка. Команда одержала 16 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Последние матчи: В текущем месяце «Бристоль Сити» провел три матча. Команда ни разу не проиграла.

Ранее «Бристоль» одолел «Уотфорд» и «Вест Бромвич» с одинаковым счетом 2:1, а также сыграл вничью с КПР (1:1).

Состояние команды: «Бристоль Сити» рассчитывает в следующем сезоне выступить в АПЛ. У клуба неплохие шансы на повышение в классе.

Однако «Бристоль Сити» не завоюет прямую путевку. Придется проходить плей-офф, а это гораздо труднее.

На своем поле «Бристоль Сити» играет удачно. В родных стенах беспроигрышная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Бристоль Сити» уступал дома 9 февраля, когда не набрал очков во встрече с «Суонси» (0:1).

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» находится в топ-4. Ниже команда уже не опустится.

«Сандерленд» набрал 76 очков в 42-х матчах. У клуба 21 победа, 13 ничьих и 8 поражений. «Черные коты» забили 57 голов и пропустили 38 мячей.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Сандерленд» в апреле провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

«Черные коты» 5 апреля смогли одолеть «Вест Бромвич» со счетом 1:0. Также команда разошлась миром с «Норвичем» (0:0) и уступила «Суонси» (0:1).

Состояние команды: «Сандерленд», как и «Бристоль Сити», в следующем сезоне стремится сыграть в АПЛ. Но еще придется пройти сложный плей-офф.

В 2025 году «Сандерленд» в гостях провел 8 матчей и одержал четыре победы. В предстоящем поединке букмекеры не выделяют явного фаворита. Но шансы «Бристоль Сити» на победу немного выше.

В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1. Кто окажется сильнее на этот раз?

Статистика для ставок

В апреле «Бристоль Сити» в трех матчах ни разу не уступил

В 2025 году «Сандерленд» в гостях провел 8 встреч и одержал четыре победы

В первом круге команды сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бристоль Сити» дают 2.36, а на «Сандерленд» — 3.07, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.09.

Прогноз: В первом круге команды не выявили сильнейшего. Сейчас может быть более результативная игра. Клубам по силам за 90 минут пробить ТБ 2.5.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.09.

Прогноз: «Бристоль Сити» хорошо играет дома. Команда не проигрывает в родных стенах с 9 февраля. Можно рассмотреть победу хозяев поля.

Ставка: победа «Бристоль Сити» за 2.36.