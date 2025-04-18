Бристоль Сити
Сандерленд
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Бристоль Сити» рассчитывает по итогам сезона повыситься в классе. Сейчас клуб занимает 5-е место в таблице.
У «Бристоль Сити» 64 набранных очка. Команда одержала 16 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Последние матчи: В текущем месяце «Бристоль Сити» провел три матча. Команда ни разу не проиграла.
Ранее «Бристоль» одолел «Уотфорд» и «Вест Бромвич» с одинаковым счетом 2:1, а также сыграл вничью с КПР (1:1).
Состояние команды: «Бристоль Сити» рассчитывает в следующем сезоне выступить в АПЛ. У клуба неплохие шансы на повышение в классе.
Однако «Бристоль Сити» не завоюет прямую путевку. Придется проходить плей-офф, а это гораздо труднее.
На своем поле «Бристоль Сити» играет удачно. В родных стенах беспроигрышная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Бристоль Сити» уступал дома 9 февраля, когда не набрал очков во встрече с «Суонси» (0:1).
Турнирное положение: «Сандерленд» находится в топ-4. Ниже команда уже не опустится.
«Сандерленд» набрал 76 очков в 42-х матчах. У клуба 21 победа, 13 ничьих и 8 поражений. «Черные коты» забили 57 голов и пропустили 38 мячей.
Последние матчи: «Сандерленд» в апреле провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.
«Черные коты» 5 апреля смогли одолеть «Вест Бромвич» со счетом 1:0. Также команда разошлась миром с «Норвичем» (0:0) и уступила «Суонси» (0:1).
Состояние команды: «Сандерленд», как и «Бристоль Сити», в следующем сезоне стремится сыграть в АПЛ. Но еще придется пройти сложный плей-офф.
В 2025 году «Сандерленд» в гостях провел 8 матчей и одержал четыре победы. В предстоящем поединке букмекеры не выделяют явного фаворита. Но шансы «Бристоль Сити» на победу немного выше.
В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1. Кто окажется сильнее на этот раз?
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бристоль Сити» дают 2.36, а на «Сандерленд» — 3.07, ничью букмекеры оценивают в 3.30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.09.
Прогноз: В первом круге команды не выявили сильнейшего. Сейчас может быть более результативная игра. Клубам по силам за 90 минут пробить ТБ 2.5.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.09.
Прогноз: «Бристоль Сити» хорошо играет дома. Команда не проигрывает в родных стенах с 9 февраля. Можно рассмотреть победу хозяев поля.
Ставка: победа «Бристоль Сити» за 2.36.
Бристоль Сити — Сандерленд: коэффициенты букмекеров
«Сандерленд»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
У «Бристоль Сити» 64 набранных очка. Команда одержала 16 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Последние матчи: В текущем месяце «Бристоль Сити» провел три матча. Команда ни разу не проиграла.
Ранее «Бристоль» одолел «Уотфорд» и «Вест Бромвич» с одинаковым счетом 2:1, а также сыграл вничью с КПР (1:1).
Состояние команды: «Бристоль Сити» рассчитывает в следующем сезоне выступить в АПЛ. У клуба неплохие шансы на повышение в классе.
Однако «Бристоль Сити» не завоюет прямую путевку. Придется проходить плей-офф, а это гораздо труднее.
На своем поле «Бристоль Сити» играет удачно. В родных стенах беспроигрышная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Бристоль Сити» уступал дома 9 февраля, когда не набрал очков во встрече с «Суонси» (0:1).
Турнирное положение: «Сандерленд» находится в топ-4. Ниже команда уже не опустится.
«Сандерленд» набрал 76 очков в 42-х матчах. У клуба 21 победа, 13 ничьих и 8 поражений. «Черные коты» забили 57 голов и пропустили 38 мячей.
Последние матчи: «Сандерленд» в апреле провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.
«Черные коты» 5 апреля смогли одолеть «Вест Бромвич» со счетом 1:0. Также команда разошлась миром с «Норвичем» (0:0) и уступила «Суонси» (0:1).
Состояние команды: «Сандерленд», как и «Бристоль Сити», в следующем сезоне стремится сыграть в АПЛ. Но еще придется пройти сложный плей-офф.
В 2025 году «Сандерленд» в гостях провел 8 матчей и одержал четыре победы. В предстоящем поединке букмекеры не выделяют явного фаворита. Но шансы «Бристоль Сити» на победу немного выше.
В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1. Кто окажется сильнее на этот раз?
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бристоль Сити» дают 2.36, а на «Сандерленд» — 3.07, ничью букмекеры оценивают в 3.30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.09.
Прогноз: В первом круге команды не выявили сильнейшего. Сейчас может быть более результативная игра. Клубам по силам за 90 минут пробить ТБ 2.5.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.09.
Прогноз: «Бристоль Сити» хорошо играет дома. Команда не проигрывает в родных стенах с 9 февраля. Можно рассмотреть победу хозяев поля.
Ставка: победа «Бристоль Сити» за 2.36.