ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой Интер — БаварияНесломленные нерадзурри пережили бурю. И выбили «Баварию» из ЛЧ Юрген КлоппКто, если не Анчелотти? Десять тренеров для «Реала» — от Клоппа и Моуринью до Гальярдо и Де Дзерби
    Все новости спорта

    Хозяева завоюют три очка?

    Бристоль Сити — Сандерленд. Ставка (к. 2.36) и прогноз на английский Чемпионшип 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бристоль Сити Прогнозы на Сандерленд
    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Сандерленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бристоль Сити»
    18 апреля в 43-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Бристоль Сити» и «Сандерленд». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2025 года

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 17:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: «Бристоль Сити» рассчитывает по итогам сезона повыситься в классе. Сейчас клуб занимает 5-е место в таблице.

    У «Бристоль Сити» 64 набранных очка. Команда одержала 16 побед, 16 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

    Бристоль Сити — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В текущем месяце «Бристоль Сити» провел три матча. Команда ни разу не проиграла.

    Ранее «Бристоль» одолел «Уотфорд» и «Вест Бромвич» с одинаковым счетом 2:1, а также сыграл вничью с КПР (1:1).

  • Англичанин, нигериец и француз. Три варианта усиления позиции центрфорварда для «Арсенала»
  • Это лето может стать определяющим вектором для трансферной стратегии «Арсенала»
  • 15/04/2025

    • Состояние команды: «Бристоль Сити» рассчитывает в следующем сезоне выступить в АПЛ. У клуба неплохие шансы на повышение в классе.

    Однако «Бристоль Сити» не завоюет прямую путевку. Придется проходить плей-офф, а это гораздо труднее.

    На своем поле «Бристоль Сити» играет удачно. В родных стенах беспроигрышная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Бристоль Сити» уступал дома 9 февраля, когда не набрал очков во встрече с «Суонси» (0:1).

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Сандерленд» находится в топ-4. Ниже команда уже не опустится.

    «Сандерленд» набрал 76 очков в 42-х матчах. У клуба 21 победа, 13 ничьих и 8 поражений. «Черные коты» забили 57 голов и пропустили 38 мячей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Сандерленд» в апреле провел три матча. У команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

    «Черные коты» 5 апреля смогли одолеть «Вест Бромвич» со счетом 1:0. Также команда разошлась миром с «Норвичем» (0:0) и уступила «Суонси» (0:1).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Сандерленд», как и «Бристоль Сити», в следующем сезоне стремится сыграть в АПЛ. Но еще придется пройти сложный плей-офф.

    В 2025 году «Сандерленд» в гостях провел 8 матчей и одержал четыре победы. В предстоящем поединке букмекеры не выделяют явного фаворита. Но шансы «Бристоль Сити» на победу немного выше.

    В первом круге команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1. Кто окажется сильнее на этот раз?

    Статистика для ставок

    • В апреле «Бристоль Сити» в трех матчах ни разу не уступил

    • В 2025 году «Сандерленд» в гостях провел 8 встреч и одержал четыре победы

    • В первом круге команды сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бристоль Сити» дают 2.36, а на «Сандерленд» — 3.07, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.09.

    Прогноз: В первом круге команды не выявили сильнейшего. Сейчас может быть более результативная игра. Клубам по силам за 90 минут пробить ТБ 2.5.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.09.

    Прогноз: «Бристоль Сити» хорошо играет дома. Команда не проигрывает в родных стенах с 9 февраля. Можно рассмотреть победу хозяев поля.

    Ставка: победа «Бристоль Сити» за 2.36.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Бристоль Сити — Сандерленд?

    Матч Бристоль Сити — Сандерленд состоится 18 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Чемпионшип.

    Какой прогноз на матч Бристоль Сити — Сандерленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5.

    Какую сделать ставку на матч Бристоль Сити — Сандерленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бристоль Сити — Сандерленд?

    Смотреть матч турнира Чемпионшип в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Бристоль Сити — Сандерленд?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Бристоль Сити» дают 2.36, а на «Сандерленд» — 3.07, ничью букмекеры оценивают в 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бергс — Дедура-Паломеро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Алькарас — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж
  • Футбол
  • Сегодня в 18:50
    •  2.36
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ягеллония — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наварро — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бристоль Сити — Сандерленд: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 18.04.202517:00. Хозяева завоюют три очка?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры