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    Кто выиграет поул в борьбе за еврокубки?

    Мальорка — Сельта: Соперники претендует на выход в еврокубки, но кто окажется сильнее в очной битве? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.03

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    Ведат Мурики
    5 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Сельта». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Апреля 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 19:30 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после 29-ти туров испанского первенства набрала 40 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

    Команда находится на девятом месте в таблице и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также по дополнительным показателям уступает седьмому «Райо» и восьмой «Сельте».

    Мальорка — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура Ла Лиги балеарцы на чужом поле потерпели поражение от «Валенсии» (0:1).

    Перед этим в 28-м туре испанского первенства коллектив из островов взял три очка, когда на своем поле одержал победу над «Эспаньолом» с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Раильо, дисквалифицированы — Саму Кошта и Роберт Наварро.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Мальорка» выиграла лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

    Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая не сулит им хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть одинаковый класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.

    Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» после 29-ти поединков испанского первенства набрала 40 баллов и также претендует на попадание в еврокубки.

    Команда находится на девятой позиции и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также по дополнительным показателям уступает седьмому «Райо Вальекано».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 29-го тура испанского первенства «Сельта» на своем поле набрала лишь один балл, сыграв вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).

    Перед этим в 28-м туре галисийский коллектив уже взял три очка, когда в чужих стенах минимально переиграл «Вальядолид» (1:0).

    Не сыграют: травмирован — Сведберг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Сельта» ни разу не проиграла лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неубедительные результаты соперника в последнее время.

    Яго Аспас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Мальорка» сыграла вничью

    • в трех из пяти последних матчей «Сельта» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа «Сельты» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разойдутся мировой, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Мальорки».

    Ставка: ничья за 3.05

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