5 апреля в 30-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Сельта». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 29-ти туров испанского первенства набрала 40 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда находится на девятом месте в таблице и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также по дополнительным показателям уступает седьмому «Райо» и восьмой «Сельте».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура Ла Лиги балеарцы на чужом поле потерпели поражение от «Валенсии» (0:1).

Перед этим в 28-м туре испанского первенства коллектив из островов взял три очка, когда на своем поле одержал победу над «Эспаньолом» с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Раильо, дисквалифицированы — Саму Кошта и Роберт Наварро.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Мальорка» выиграла лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, которая не сулит им хороших шансов на победу, тем не менее, если учесть одинаковый класс, что и у соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» после 29-ти поединков испанского первенства набрала 40 баллов и также претендует на попадание в еврокубки.

Команда находится на девятой позиции и на семь очков отстает от зоны континентальных турниров, а также по дополнительным показателям уступает седьмому «Райо Вальекано».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 29-го тура испанского первенства «Сельта» на своем поле набрала лишь один балл, сыграв вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).

Перед этим в 28-м туре галисийский коллектив уже взял три очка, когда в чужих стенах минимально переиграл «Вальядолид» (1:0).

Не сыграют: травмирован — Сведберг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Сельта» ни разу не проиграла лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть неубедительные результаты соперника в последнее время.

Яго Аспас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Мальорка» сыграла вничью

в трех из пяти последних матчей «Сельта» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа «Сельты» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разойдутся мировой, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Мальорки».

Ставка: ничья за 3.05