В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «РБ Лейпциг». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрала 40 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на седьмой позиции с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-6) и нынешнего соперника (пятое место), а также — в пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, «Жеребцы» на своем поле обыграли заштатный «Виктория» Кёльн (2:0).

Перед этим коллектив в 26-м туре чемпионата Германии набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах в результативном поединке обыграл «Вердер» (4:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Фукуда, Фридрих, Эльведи, Сандер, Омлин, Николас и Свидер, дисквалифицирован — Кляйндинст.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Боруссия» Менхенгладбах три раза выиграла при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также текущий спад в игре и результатах соперника.

Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 42 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию в зоне континентальных турниров и на два балла опережает седьмую строчку, которая не выводит в еврокубки, а также на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле уверенно обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

Перед этим «Быки» в 25-м туре национального первенства потеряли очки, с результатом 0:0 сыграв вничью с «Фрайбургом» в чужих стенах.

Не сыграют: травмированы — Баумгартнер, Нуса, Аэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» проиграл лишь раз при четырех ничьих и трех победах.

Это сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, такая форма все же позволяет им рассчитывать как минимум на мировой исход.

Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Боруссия» выиграла

в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Боруссии» Менхенгладбах — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.70