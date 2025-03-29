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    Боруссия М — Лейпциг: прогноз на матч Бундеслиги 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Лейпциг»
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    Беньямин Шешко
    В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «РБ Лейпциг». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Марта 2025 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрала 40 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на седьмой позиции с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-6) и нынешнего соперника (пятое место), а также — в пять пунктов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Боруссия М — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, «Жеребцы» на своем поле обыграли заштатный «Виктория» Кёльн (2:0).

    Перед этим коллектив в 26-м туре чемпионата Германии набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах в результативном поединке обыграл «Вердер» (4:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Фукуда, Фридрих, Эльведи, Сандер, Омлин, Николас и Свидер, дисквалифицирован — Кляйндинст.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Боруссия» Менхенгладбах три раза выиграла при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также текущий спад в игре и результатах соперника.

    Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 42 балла и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую позицию в зоне континентальных турниров и на два балла опережает седьмую строчку, которая не выводит в еврокубки, а также на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле уверенно обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

    Перед этим «Быки» в 25-м туре национального первенства потеряли очки, с результатом 0:0 сыграв вничью с «Фрайбургом» в чужих стенах.

    Не сыграют: травмированы — Баумгартнер, Нуса, Аэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» проиграл лишь раз при четырех ничьих и трех победах.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, такая форма все же позволяет им рассчитывать как минимум на мировой исход.

    Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Боруссия» выиграла

    • в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Боруссии» Менхенгладбах — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.70

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