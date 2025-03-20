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    Оформит ли Япония выход на ЧМ-2026?

    Япония — Бахрейн: Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 20 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз и ставки на Япония — Бахрейн
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    Коки Огава
    20 марта в седьмом туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Япония и Бахрейн. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Бахрейн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Япония

    Турнирное положение: Япония по итогам шести туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает первую позицию в своей группе с 16-ю очками.

    Команда находится в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-2) и на девять баллов опережает вторую Австралию, а также на 10 пунктов третье место вне данной зоны, поэтому в случае победы оформит выход на мундиаль.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура квалификации на мундиаль сборная на выезде одержала победу над Китаем (3:1).

    Перед этим в предыдущем туре отбора на турнир «Самураи» также выиграли, и снова — крупно, когда на чужом поле сумели взять верх над Индонезиней — 4:0.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах (все — в рамках отбора на мундиаль) Япония победил девять раз при одной ничьей.

    Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, тем не менее, нынешний соперник и сам демонстрирует неплохую форму, а значит выиграть будет непросто.

    Коки Огава — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Бахрейн

    Турнирное положение: Бахрейн по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию с шестью очками.

    Команда находится вне зоны выхода в следующий раунд отбора (третье и четвертое места), уступая ей по дополнительным показателям, и на один балл отставая от второго места, которая напрямую выводит на мундиаль.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала Кубка наций Персидского залива сборная обыграла Оман со счетом 2:1.

    Перед этим коллектив с минимальным результатом 1:0 одержал победу в полуфинале над хозяином турнира Кувейтом.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Бахрейн проиграл лишь раз, а в шести последних матчах выиграл пять раз.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, хотя соперник явно превосходит их в классе.

    Махди Абдулджаббар и Мохамед Мархун — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей Японии забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Бахрейна забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Бахрейн не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.10. Ничья — в 9.00, успех Бахрейна — в 27.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.45 и 2.70.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их семи из девяти последних домашних поединков.

    И хотя в четырех последних матчах гостей было иначе, явная разница в классе должна стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей Бахрейна.

    Ставка: обе команды забьют за 3.05

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