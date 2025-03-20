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    Гости дадут серьезный бой Ирану

    Иран — ОАЭ: Ставка (к. 2.05) и прогноз на отборочный матч Чемпионата мира 2026 в азиатской зоне 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Иран — ОАЭ
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    Мехди Тареми
    20 марта в отборочном матче Чемпионата мира 2026 в азиатской зоне по футболу сыграют Иран и ОАЭ. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — ОАЭ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Иран

    Турнирное положение: после шести туров Иран уверенно лидирует в таблице А с 16 очками.

    Последние матчи:в игре против Кыргызстана (3:2) пришлось немного помучаться, чтобы увезти три очка. Уже к 33-й минуте Иран уверенно вел с разницей в два мяча после точных ударов Мехди Тареми и Салеха Хардани. Но хозяева уже к середине второго тайма сравняли счет, лишь в концовке встрече небезызвестный Сердар Азмун принес победу Ирану.

    Ранее была победа над КНДР в гостях (3:2) и дома над Катаром (4:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Эззатолахи (п).

    Состояние команды: в настоящий момент Иран является одной из сильнейших сборных на азиатском континенте. Два последних года с ней успешно работает местный специалист Амир Галенои, под руководством которого иранцы добрались до полуфинала Кубка Азии. В составе тоже полно известных имен с опытом игры в РПЛ (Азмун, Мохеби, Эззатолахи), главной же звездой продолжает оставаться Тареми.

    ОАЭ

    Турнирное положение: сейчас ОАЭ располагается на 3-й строчке отбора на ЧМ-2026 с 10 очками в группе А.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в матче против Омана (1:1) сборная ОАЭ вышла вперед уже на 20-й минуте после точного удара Аль-Гассани, но преимущество удержать не получилось, так как соперник смог уйти от поражения на 79-й минуте. ОАЭ играли лучше, владели инициативой и не заслуживали ничейного исхода.

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    До этого была победа дома над Катаром (5:0) и Кыргызстаном (3:0).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: сборная ОАЭ продолжает упорную борьбу с Ираном и Узбекистаном за прямой выход на чемпионат мира 2026 года. Сейчас отставание от второго места составляет три очка, а от лидера Ирана — на шесть. Второй год с ОАЭ работает известный португалец Руй Бенту, при котором сборная добилась существенного прогресса.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Иран в гостях выиграл со счетом 1:0

    • В 2024 году на Кубке Азии также Иран победил (2:1)

    • В отборе на ЧМ-2022 Иран также был сильнее (1:0, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Ирана дают 1,50, а на ОАЭ — 8,0, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: при определенных раскладах ОАЭ вполне устроит и ничейный исход, вскоре команде предстоит домашний матч против прямого конкурента Узбекистана, где решится, скорее всего, судьба второй путевки на ЧМ-2026. Поэтому вряд ли от этого матча стоит ждать много забитых мячей. ОАЭ сосредоточится на обороне и будет ждать ошибок соперника.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,05.

    Прогноз: также можно взять очень рисковый вариант с ничейных исходом, который в принципе устроит обе команды.

    Дополнительная ставка: ничья за 4,10.

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