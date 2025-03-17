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    «Бока Хуниорс» сможет добыть победу

    «Бока Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»: Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»
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    «Бока Хуниорс»
    «Бока Хуниорс» на своем поле примет «Дефенса и Хустисия» в 10-м туре Апертуры чемпионата Аргентины. Поединок пройдет в ночь на 17 марта и начнется в 00:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: 29-кратный чемпион Аргентины в текущем первенстве с 20 очками идет на третьей строке в своей группе и всего на балл отстает от лидера.

    «Бока Хуниорс» выиграла шесть игр из девяти проведенных, дважды сыграл вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей составляет 12:5.

    Последние матчи: «Генуэзцы» вышли победителями из своих двух предыдущих игр чемпионата страны, одолев дома «Росарио Сентраль» со счетом 1:0 и на выезде «Сентраль Кордобу» со счетом 3:0 в прошлом туре. Перед этим они проиграли противостояние перуанской «Альянса Лиме» в квалификации Кубка Либертадорес.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бока Хуниорс» вышла победителем из своих четырех предыдущих встреч во всех соревнованиях и с учетом основного времени. И три виктории за данный отрезок пришлись на поединки чемпионата Аргентины. Всего же в отрезке девяти минувших матчей в различных турнирах «сине-желтые» смогли отпраздновать семь викторий и дважды за это время уходили с поля поверженными.

    «Дефенса и Хустисия»

    Турнирное положение: Коллектив из города Флоренсио-Варела с 17 очками разместился на шестой строке в таблице своей группы.

    «Дефенса и Хустисия» выиграла пять раз, а также по два раза уступала и играла вничью, разница мячей составляет 12:6.

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    • Последние матчи: «Желто-зеленые» также вышли победителями из своих двух предыдущих поединков в рамках чемпионата страны. В этом отрезке они поочередно с одинаковым счетом по 1:0 переиграли «Платенсе» на выезде и «Эстудиантес» на своем поле в прошлом туре.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Дефенса и Хустисия» за девять своих предыдущих встреч с учетом всех соревнований потерпела только одно поражение, уступив как раз в рамках чемпионата страны. В остальных же восьми других играх команда еще два поединка сыграла вничью и шесть раз смогла победить. И за весь этот отрезок матчей коллектив только в одном случае уходил с поля без забитого мяча.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне обе игры этих клубов завершились вничью — 0:0 и 2:2

    • Всего же три из четырех минувших очных встреч данных команд завершились миром

    • И шесть из семи последних очных противостояний данных команд принесли ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бока Хуниорс» — 1.83, победа «Дефенса и Хустисия» — 4.75, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Бока» при своих зрителях сможет одолеть приезжий коллектив, с которым дома играет весьма неплохо.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бока Хуниорс» за 1.83.

    Прогноз: Однако особой результативности от этой игры не ждем и ставим здесь на то, что в матче будет 2-3 гола.

    Ставка: в матче будет забито 2-3 гола за 1.88.

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    «Бока Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 17.03.202500:15. «Бока Хуниорс» сможет добыть победу
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