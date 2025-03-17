«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: 29-кратный чемпион Аргентины в текущем первенстве с 20 очками идет на третьей строке в своей группе и всего на балл отстает от лидера.
«Бока Хуниорс» выиграла шесть игр из девяти проведенных, дважды сыграл вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей составляет 12:5.
Последние матчи: «Генуэзцы» вышли победителями из своих двух предыдущих игр чемпионата страны, одолев дома «Росарио Сентраль» со счетом 1:0 и на выезде «Сентраль Кордобу» со счетом 3:0 в прошлом туре. Перед этим они проиграли противостояние перуанской «Альянса Лиме» в квалификации Кубка Либертадорес.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Бока Хуниорс» вышла победителем из своих четырех предыдущих встреч во всех соревнованиях и с учетом основного времени. И три виктории за данный отрезок пришлись на поединки чемпионата Аргентины. Всего же в отрезке девяти минувших матчей в различных турнирах «сине-желтые» смогли отпраздновать семь викторий и дважды за это время уходили с поля поверженными.
«Дефенса и Хустисия»
Турнирное положение: Коллектив из города Флоренсио-Варела с 17 очками разместился на шестой строке в таблице своей группы.
«Дефенса и Хустисия» выиграла пять раз, а также по два раза уступала и играла вничью, разница мячей составляет 12:6.
Последние матчи: «Желто-зеленые» также вышли победителями из своих двух предыдущих поединков в рамках чемпионата страны. В этом отрезке они поочередно с одинаковым счетом по 1:0 переиграли «Платенсе» на выезде и «Эстудиантес» на своем поле в прошлом туре.
Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Дефенса и Хустисия» за девять своих предыдущих встреч с учетом всех соревнований потерпела только одно поражение, уступив как раз в рамках чемпионата страны. В остальных же восьми других играх команда еще два поединка сыграла вничью и шесть раз смогла победить. И за весь этот отрезок матчей коллектив только в одном случае уходил с поля без забитого мяча.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе игры этих клубов завершились вничью — 0:0 и 2:2
- Всего же три из четырех минувших очных встреч данных команд завершились миром
- И шесть из семи последних очных противостояний данных команд принесли ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бока Хуниорс» — 1.83, победа «Дефенса и Хустисия» — 4.75, ничья — 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что «Бока» при своих зрителях сможет одолеть приезжий коллектив, с которым дома играет весьма неплохо.
Рекомендуемая ставка: победа «Бока Хуниорс» за 1.83.
Прогноз: Однако особой результативности от этой игры не ждем и ставим здесь на то, что в матче будет 2-3 гола.
Ставка: в матче будет забито 2-3 гола за 1.88.