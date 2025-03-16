16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» проводят довольно продуктивный сезон. На текущий момент они расположились на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Райо Вальекано» уступил мадридскому «Реалу» (1:2).

А вот до того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). Да и поединок с «Вильярреалом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: Серхио Камельо, Абдул Мумин, Рэгди Нтека, Иси Палазон — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пчёлы» нынче пребывают в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Реал Сосьедадом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» еще намерены побороться за попадание в еврокубки.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за попадание в топ-6. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Реал Сосьедад» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провалила. «Доностьяррас» были биты «Манчестер Юнайтед» (1:4).

До того команда минимально уступила «Севилье». А вот первый поединок с манкунианцами завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Лука Сучич — травмирован.

Состояние команды: «Доностьяррас» традиционно имеют надежные тылы. А вот безвыигрышный сериал составляет уже 5 матчей кряду.

При этом «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже одного мяча за матч. Да и в последних матчах результаты команды хромали на обе ноги.

В кадровом плане у басков ситуация довольно-таки позитивная. Основные исполнители на месте, и явно постараются прервать затянувшуюся серию неудач.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Реал Сосьедад» постарается подтянуться к еврокубковой зоне.

Статистика для ставок

«Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

«Райо Вальекано» не побеждает 4 матча кряду

«Реал Сосьедад» не побеждал в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Доностьяррас» еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка не собираются лишь обороняться.

Номинальные гости намерены улучшить свои результаты, тогда как «пчёлы» угодили в кризис.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00