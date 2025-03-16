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    «Реал Сосьедад» обидит «пчёл»

    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз и крутая ставка на Ла Лигу 16 марта 2025 года

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    Микель Оярсабаль
    16 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Марта 2025 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 20:30 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Пчёлы» проводят довольно продуктивный сезон. На текущий момент они расположились на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Райо Вальекано» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

    Райо Вальекано — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Райо Вальекано» уступил мадридскому «Реалу» (1:2).

    А вот до того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). Да и поединок с «Вильярреалом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Серхио Камельо, Абдул Мумин, Рэгди Нтека, Иси Палазон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Пчёлы» нынче пребывают в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Реал Сосьедадом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» еще намерены побороться за попадание в еврокубки.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за попадание в топ-6. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Реал Сосьедад» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провалила. «Доностьяррас» были биты «Манчестер Юнайтед» (1:4).

    До того команда минимально уступила «Севилье». А вот первый поединок с манкунианцами завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Лука Сучич — травмирован.

    Состояние команды: «Доностьяррас» традиционно имеют надежные тылы. А вот безвыигрышный сериал составляет уже 5 матчей кряду.

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    При этом «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже одного мяча за матч. Да и в последних матчах результаты команды хромали на обе ноги.

    В кадровом плане у басков ситуация довольно-таки позитивная. Основные исполнители на месте, и явно постараются прервать затянувшуюся серию неудач.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Реал Сосьедад» постарается подтянуться к еврокубковой зоне.

    Статистика для ставок

    • «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Райо Вальекано» не побеждает 4 матча кряду

    • «Реал Сосьедад» не побеждал в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: «Доностьяррас» еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка не собираются лишь обороняться.

    Номинальные гости намерены улучшить свои результаты, тогда как «пчёлы» угодили в кризис.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

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    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 16.03.202520:30. «Реал Сосьедад» обидит «пчёл»
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