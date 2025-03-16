Райо Вальекано
Реал Сосьедад
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» проводят довольно продуктивный сезон. На текущий момент они расположились на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Райо Вальекано» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.
Райо Вальекано — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Райо Вальекано» уступил мадридскому «Реалу» (1:2).
А вот до того команда подписала мировую с «Севильей» (1:1). Да и поединок с «Вильярреалом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 3 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: Серхио Камельо, Абдул Мумин, Рэгди Нтека, Иси Палазон — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Пчёлы» нынче пребывают в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
Матчи с «Реал Сосьедадом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» еще намерены побороться за попадание в еврокубки.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» бьются за попадание в топ-6. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Реал Сосьедад» слабовато атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провалила. «Доностьяррас» были биты «Манчестер Юнайтед» (1:4).
До того команда минимально уступила «Севилье». А вот первый поединок с манкунианцами завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал Сосьедад» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Лука Сучич — травмирован.
Состояние команды: «Доностьяррас» традиционно имеют надежные тылы. А вот безвыигрышный сериал составляет уже 5 матчей кряду.
При этом «Реал Сосьедад» в среднем забивает реже одного мяча за матч. Да и в последних матчах результаты команды хромали на обе ноги.
В кадровом плане у басков ситуация довольно-таки позитивная. Основные исполнители на месте, и явно постараются прервать затянувшуюся серию неудач.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Реал Сосьедад» постарается подтянуться к еврокубковой зоне.
Статистика для ставок
- «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч
- «Райо Вальекано» не побеждает 4 матча кряду
- «Реал Сосьедад» не побеждал в 5 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
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- 2.40Вильярреал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: «Доностьяррас» еще пытаются сражаться за выход в еврокубки, и наверняка не собираются лишь обороняться.
Номинальные гости намерены улучшить свои результаты, тогда как «пчёлы» угодили в кризис.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00